ʻO 10 mau kelepona hoʻololi i lanakila i ka mākeke ma 2023

Ua ʻike ka mākeke kelepona honua i ka ulu ʻana o ka ulu ʻana i nā makahiki i hala iho nei, i alakaʻi ʻia e ka holomua ʻenehana, hoʻololi i nā makemake o nā mea kūʻai aku, a me ka pono mau no ka pilina. Ke ʻimi nei mākou i nā kelepona kūʻai nui loa o 2023, ʻike maopopo ʻia ua ulu kēia mau mea ma mua o nā mea hana kamaʻilio wale a ua lilo i ʻāpana koʻikoʻi o ke ola hou, e hāʻawi ana i ka hoʻonui ʻana i ka huahana, ʻoliʻoli, a me nā mea hou aku.

1. Phoenix X1 - Ua hoʻololi ka Phoenix X1 i ka mākeke me kāna mau mana AI ʻokiʻoki, hāʻawi i nā hiʻohiʻona pilikino kiʻekiʻe a me nā pilina leo ʻole. Ua kiʻi kona ʻōnaehana kāmeʻa ikaika i nā kiʻi kupanaha a me nā wikiō, ʻoiai ʻo kāna hoʻolālā nani a me ka hōʻike ʻana i lilo ia i mea punahele i waena o nā mea ʻenehana.

2. Nexus X - Ua hoʻolauna ka Nexus X e Google i ka honua i ka mana o ka chip Tensor G3, nāna i hoʻololi iā AI a me nā mana aʻo mīkini ma nā smartphones. Me nā hiʻohiʻona e like me ka hōʻuluʻulu ʻana i nā ʻaoʻao pūnaewele a me kahi hāmeʻa Audio Magic Eraser, ua hoʻonohonoho ka Nexus X i kahi maʻamau hou no nā polokalamu akamai.

3. ʻO Galaxy Z Flip 5 - Ua kāhāhā ʻo Samsung i nā mea kūʻai aku me kāna Galaxy Z Flip 5, kahi kelepona ʻoluʻolu a hiki ke hoʻopili ʻia i hoʻohui i ke ʻano me ka hana. ʻO kona hoʻolālā clamshell a me kona ʻano huinahā i ka wā e pani ʻia ai i lilo ia i mea hoʻohana maikaʻi loa i ka ʻeke, ʻoiai ʻo kāna hōʻike foldable hou i hāʻawi i kahi pale nui no ka ʻai ʻana.

4. iPhone 15 Pro Max - Ua hoʻomau ʻo Apple i ka lanakila ma ka mākeke me kāna iPhone 15 Pro Max, e hōʻike ana i kahi hoʻolālā titanium ikaika a māmā a me ka chip A17 Pro alakaʻi i ka ʻoihana. ʻAʻole i hāʻawi wale kēia hāmeʻa i ka hana ʻokoʻa akā ua hoʻokiʻekiʻe pū i kahi ʻōnaehana kamera kipi, me kahi lens 5X Telephoto.

5. OnePlus 9 Pro - Ua hoʻokūpaʻa ʻo OnePlus i kona kūlana ma ke ʻano he mea pāʻani koʻikoʻi ma ka ʻoihana kelepona me ka OnePlus 9 Pro. Hāʻawi kēia hāmeʻa i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi, hoʻoikaika ʻia e kāna mea hana wikiwiki a maikaʻi. Me kona hiki ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi a me ka hōʻike kupaianaha, ua lilo ka OnePlus 9 Pro i koho nui no ka poʻe hoihoi kiʻi.

6. Xiaomi Mi 12 - Ua hoʻohauʻoli ʻo Xiaomi i nā mea kūʻai aku me kāna Mi 12, i hoʻolako ʻia me kahi kaʻina hana Snapdragon ikaika a me kahi ʻōnaehana kāmela hoihoi. Hoʻohui kēia mea hana i ka mana hoʻoheheʻe maka me kahi hōʻike immersive, e hoʻolilo iā ia i kahi koho hele no nā mea pāʻani a me nā mea hoihoi multimedia.

7. Huawei P50 Pro - ʻOiai ke kū nei i nā pilikia ma ka mākeke honua, ua hōʻike ʻo Huawei i kāna hana hou me ka P50 Pro. Me ka nānā ʻana i ka ʻenehana kamera a me ka hoʻolālā nani, ua hoʻohauʻoli ka P50 Pro i nā mea hoʻohana me kāna mau kiʻi kiʻi kūikawā a me nā kikoʻī hana kiʻekiʻe.

8. Sony Xperia 1 III – Ua hōʻike ʻo Xperia 1 III e Sony i ka hoʻokō ʻana o ka brand i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike multimedia kiʻekiʻe. ʻO kāna hōʻike 4K HDR OLED a me ka ʻōnaehana kāmela kiʻekiʻe i kiʻi i nā hiʻohiʻona kupaianaha, ʻoiai ʻo kāna kaʻina hana ikaika e hōʻoia i ka hana maʻalahi ma waena o nā noi like ʻole.

9. LG Velvet 2 Pro - Ua hana ʻo LG i kahi splash ma ka mākeke me kāna Velvet 2 Pro, e hōʻike ana i kahi hoʻolālā kūikawā a me nā kikoʻī ikaika. Me ka nānā ʻana i ka ʻike mea hoʻohana a me ka versatility, hāʻawi ka Velvet 2 Pro i ka multitasking maʻalahi a kū i waho i waena o nā mea hoʻokūkū.

10. Motorola Edge 30 – Hāʻawi ka Motorola's Edge 30 i ka hui pū ʻana o nā hiʻohiʻona, me ka hōʻike kiʻekiʻe-refresh-rate, nā mana kiʻi paʻi kiʻi nani, a me ka hana hilinaʻi. ʻO kona hoʻolālā nani a me ka uku hoʻokūkū i lilo ia i koho kaulana i ka māhele waena.

ʻAʻole i hopu wale kēia mau kelepona i nā naʻau o nā mea kūʻai aku akā ua hoʻokau pū i nā palena o ka ʻenehana, e paʻa ana i ke ala no nā mea hou i ka wā e hiki mai ana i ka ʻoihana. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka mākeke kelepona honua, ua hoʻonohonoho kēia mau mea i ke kahua no kahi manawa hou o ka pilina, huahana, a me nā ʻoliʻoli.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Nīnau: ʻO wai ka polokalamu kelepona i loaʻa ka mana kiʻi paʻi kiʻi maikaʻi loa ma 2023?

- A: Ua kū i waho ka iPhone 15 Pro Max me kāna ʻōnaehana kāmela ʻokoʻa, me kahi lens 5X Telephoto.

2. Nīnau: He aha ka mea i ʻokoʻa ai ka Nexus X?

- A: Ua hoʻokomo ka Nexus X i ka chip Tensor G3, hoʻololi i ka AI a me ka hiki ke aʻo mīkini ma nā kelepona.

3. Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona o ka Galaxy Z Flip 5?

- A: Hāʻawi ka Galaxy Z Flip 5 i kahi hoʻolālā nani a hiki ke hoʻopili ʻia, e hui pū ana i ke ʻano me ka ʻoluʻolu o ka ʻeke.

4. Nīnau: ʻO wai ke kelepona i ʻike ʻia no kāna mau mana pāʻani hoihoi?

- A: Ua hāʻawi ka Xiaomi Mi 12 i ka mana hoʻoili maka a me kahi hōʻike immersive, e lilo ia i mea punahele i waena o nā mea pāʻani.

5. Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Huawei P50 Pro?

- A: Ua hoʻohauʻoli ka Huawei P50 Pro i nā mea hoʻohana me kāna mau kiʻi kiʻi kūikawā a me ka hoʻolālā nani.