Hui ʻo Zoom me nā Luna Hoʻoponopono e hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka ʻano Anti-Competitive Behavior o Microsoft

Ua hōʻike ʻia ʻo Zoom Video Communications me nā mea hoʻoponopono mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻEulopa, a me nā ʻāina ʻē aʻe e hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka hana anti-competitive a Microsoft. Ua kūkākūkā ka papa kūkā wikiō me ka US Federal Trade Commission, a me nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū mai EU, UK, a me Kelemānia i ka makahiki i hala.

Hoʻopili ʻia nā hopohopo o Zoom a puni ka mālama ʻana o Microsoft i kāna kamaʻilio a me ka wikiō wikiō, ʻo Teams, ma o ka hoʻopili kumukūʻai a me ka hoʻolālā huahana. Ma ka hāʻawi ʻana i ka makemake i kāna noi ponoʻī, manaʻo ʻo Zoom e hana ana ʻo Microsoft i nā hana hoʻokūkū kūpono ʻole. Ua hōʻike ʻo Zoom CEO Eric Yuan i ke koʻikoʻi o ka hoʻokūkū kūpono a me nā hopena kūpono o nā hana kūpono ʻole.

Ma kahi hihia kaʻawale, ua lilo ʻo Microsoft i kumuhana o kahi hoʻokolokolo antitrust e ka European Union i Iulai. Ua hoʻopiʻi ʻia ka hoʻokolokolo ʻana e kahi hoʻopiʻi i waiho ʻia e Salesforce e hoʻokūkū ana i ka papa hana memo, ʻo Slack, i 2020. Ua hāpai ka European Union i nā hopohopo e pili ana i ka hui ʻana o Microsoft Teams me kāna huahana Office. Ma ke ʻano he pane, ua hoʻolaha ʻo Microsoft i nā hoʻolālā e wehe i nā Teams mai kāna huahana Office a e maʻalahi i nā huahana hoʻokūkū e hoʻohui pū me kāna polokalamu.

ʻO nā hālāwai a Zoom me nā regulators he hoʻāʻo e hōʻoia i ka pololei i ka mākeke a kamaʻilio i nā ʻano anti-competitive e Microsoft. E kōkua nā kūkākūkā me nā mea hoʻoponopono e hoʻoholo inā pono kekahi hana hou e hāpai i kahi ʻano hoʻokūkū ma ka ʻāpana wikiō a me nā polokalamu kamaʻilio.

Sources:

- Reuters: [ʻatikala kumu]