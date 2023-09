Hoʻonui ʻo Zoom i nā hopohopo me nā Luna Hoʻoponopono no ka ʻano Anticompetitive Behavior o Microsoft

Ua ʻōlelo ʻia ua hui ʻo Zoom Video Communications Inc. me nā mea hoʻoponopono mai ka US, European Union, a me nā ʻāina ʻē aʻe e hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka hana anticompetitive ʻo Microsoft Corp. Ua hui pū ka mea hana polokalamu kelepona me ka US Federal Trade Commission (FTC), a me nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū mai EU, UK, a me Kelemānia i ka makahiki i hala.

ʻO ka hopohopo nui o Zoom e pili ana i ka makemake o Microsoft no kāna polokalamu wikiō wikiō Teams ma o ka hoʻopili kumukūʻai a me ka hoʻolālā huahana. Ua alo ʻo Microsoft i ka nānā ʻana mai ka ʻaha kiaʻi hoʻokūkū o EU, ke noiʻi nei inā ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i nā Teams i nā huahana ʻoihana i uhaki i nā lula antitrust. Ua hoʻopiʻi ʻia ka hoʻokolokolo ʻana e kahi hoʻopiʻi mai Salesforce Inc.'s messaging platform Slack.

Ua wehe pū ka Federal Cartel Office o Kelemania i kahi noiʻi iā Microsoft, e nānā pono ana i ka hui ʻana o OneDrive a me Teams me nā polokalamu huahana ʻē aʻe o ka hui. Eia kekahi, ua hoʻomaka nā mana o US a me UK i nā nīnau i nā lawelawe kapua, kahi o Microsoft's Azure kahi mea pāʻani nui.

ʻOiai ua pale ʻo Zoom i ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia, ua ʻōlelo ʻo CEO Eric Yuan i kēia manawa e nānā ka FTC i nā hana hoʻopili a Microsoft a hōʻoia i ka pololei. Eia nō naʻe, hōʻole ʻo Zoom a me Microsoft e ʻōlelo hou aku i kēia mea.

ʻO ka hoʻopili ʻana o Zoom me nā regulators e hele mai i kahi manawa paʻakikī no ka ʻoihana, ʻoiai ke ʻimi nei e mālama i ka ulu kūʻai ma hope o ka hoʻonui wikiwiki ʻana i ʻike ʻia i ka wā maʻi maʻi. No ka hoʻokaʻawale ʻana i kāna mau makana, ua hoʻonui ʻo Zoom i kāna suite o nā lawelawe no nā ʻoihana, me nā kelepona pili pūnaewele, nā kikowaena kikowaena, ka hoʻonohonoho ʻana, a me nā mea kōkua akamai.

I ka hopena, ua hana ʻo Zoom i nā hana e hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka hana anticompetitive a Microsoft me nā kino hoʻoponopono. ʻO ka hopena o kēia mau kūkākūkā a me nā noiʻi e hoʻomau ʻia e nā luna e hoʻoholo i ka ʻāina e hiki mai ana o ka wikiō conferencing a me ka mākeke lawelawe kapua.

