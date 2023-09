Hoʻonui ʻo Zoom i nā hopohopo Antitrust e pili ana i ka ʻano o Microsoft

Ua hoʻopuka ʻo Zoom Video Communications Inc. i kona hopohopo e pili ana i ka hana anticompetitive e Microsoft Corp. i nā hālāwai me nā regulators mai ka US, European Union, a me nā ʻāina ʻē aʻe. Wahi a kekahi kanaka i kamaʻāina i ka mea, ua mālama ʻo Zoom i nā kūkākūkā me ka US Federal Trade Commission a me nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū mai EU, UK, a me Kelemania i ka makahiki i hala.

ʻO kekahi o nā hopohopo nui i hāpai ʻia e Zoom ʻo ia ka mea i hoʻokumu mua ʻo Microsoft i kāna polokalamu wikiō wikiō Teams ma o ka hoʻopili kumukūʻai a me ka hoʻolālā huahana. Ke hoʻopaʻapaʻa nei ka hui e hāʻawi kēia ʻano iā Microsoft i kahi pono kūpono ʻole i ka mākeke. Ua nānā mua ʻia ʻo Microsoft e ka ʻaha kiaʻi hoʻokūkū o EU, ke noiʻi nei inā ʻaʻole ʻo kāna hoʻopaʻa ʻana i nā Teams me Microsoft 365 a me Office 365 i nā lula antitrust.

I ka pane ʻana i ka hoʻopiʻi i hana ʻia e Slack i ʻekolu makahiki i hala aku nei, ua hoʻolaha hou ʻo Microsoft e wehe ʻo ia i nā Pūʻulu ma ʻEulopa e hoʻomaka ana mai ʻOkakopa 1. Ua hoʻokumu pū ka Federal Cartel Office o Kelemania i kahi noiʻi iā Microsoft ma Malaki e noiʻi i kāna mau hana bundling a me nā ʻano anticompetitive.

Ua hoʻomaka pū nā mana ma US a me UK i nā nīnau e pili ana i nā lawelawe kapua, kahi kahi o Microsoft's Azure he mea pāʻani nui. Ke manaʻo nei kēia mau noiʻi e hoʻoholo inā ʻae kekahi mau hana a Microsoft, Amazon.com Inc., a me Alphabet Inc. i nā mea hou i ka ʻoihana.

ʻOiai ʻo Teams ka mea hoʻokūkū mua o Zoom, ua pale ka hui i ke kūkākūkā ʻana i kēia mau pilikia a hiki i kēia manawa. I ka wā o ka Goldman Sachs Communacopia a me Technology Conference, ua kāhea ʻo Zoom CEO Eric Yuan i ka FTC e nānā i nā hana bundling a Microsoft a hoʻoikaika i ka mea nui o ka kaulike i ka hoʻokūkū.

Ke hoʻomau nei ʻo Zoom i ka hoʻonui ʻana i kāna suite o nā lawelawe no nā ʻoihana ma mua o ka videoconferencing, ʻimi ʻo ia e hoʻoponopono i nā hopohopo antitrust a hōʻoia i ka hoʻokūkū kūpono i ka mākeke.

