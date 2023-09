Wehe i ka Mana piha o Zero Trust: He Paradigm Shift i ka Hoʻomalu Hoʻonohonoho

Ua puka mai ka hilinaʻi Zero ma ke ʻano he mea koʻikoʻi o ka hoʻololi kikohoʻe no nā hui, ʻoi aku ma mua o ka lilo ʻana i buzzword wale nō. Hōʻike ka noiʻi mai Zscaler he nui nā alakaʻi IT i hoʻokō a hoʻolālā paha e hoʻokō i kahi hoʻolālā palekana palekana. Eia naʻe, he hapa liʻiliʻi wale nō o kēia mau alakaʻi e hilinaʻi nei i ka hoʻohana piha ʻana i ka hiki o ka hilinaʻi ʻole.

Hōʻike ka Zero trust i ka hoʻololi ʻana mai nā hana palekana kuʻuna e like me nā pūnaewele pilikino virtual (VPNs) a me nā pā ahi, ka mea e manaʻo nei he hilinaʻi nā mea i loko o ka pūnaewele o kahi hui. Hoʻokumu ka manaʻo i ka manaʻo ʻaʻole hiki ke hilinaʻi ʻia kahi mea hoʻohana, e koi ana i ka hōʻoia no kēlā me kēia mea hoʻohana a me nā mea hoʻohana e komo i nā pūnaewele.

Hāʻawi ka hoʻokō ʻana i ka hilinaʻi zero i nā pono he nui, me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike a me ka palekana. Hāʻawi ia i nā hui IT e mālama i ka mana ma luna o ka ʻoihana pūnaewele ʻoiai e hoʻokipa ana i nā hana hana hybrid a me nā limahana i puʻunaue ʻia. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka hilinaʻi ʻole, loaʻa i nā hui ka lanakila hoʻokūkū ma ka hoʻolimalima ʻana ma o ka hāʻawi ʻana i nā koho hana maʻalahi ʻoiai e hōʻoia ana i ka palekana a me ka pale.

ʻO ka ʻike ma waena o ka ʻoihana kahi mea koʻikoʻi o ka hoʻokō ʻana i ka zero trust. ʻO kēia pae o ka ʻike e hiki ai i nā hui ke hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i ke komo ʻana me nā limahana e pili ana i ko lākou wahi a loaʻa i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻomanawanui pilikia. No ka laʻana, hiki i nā limahana mamao ke hana i kā lākou mau hana me ka palekana, ʻoiai nā ʻike i loaʻa mai nā ʻano hana e hiki ke alakaʻi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pono o ke keʻena, nā hana hana, a me ka pono o ka ikehu.

ʻO nā manawa i hōʻike ʻia e ka hilinaʻi ʻole e ʻoi aku ma mua o nā hoʻololi ʻenehana. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻike kikoʻī i hāʻawi ʻia e zero trust, hiki i nā hui ke noʻonoʻo hou i kā lākou hoʻopuka ʻoihana a hoʻoholo i nā hoʻoholo hoʻolālā e pili ana i nā keʻena keʻena, ka hāʻawi ʻana i nā limahana, a me ka huahana. Hiki i nā ʻoihana ke noʻonoʻo hou i kā lākou hana a loaʻa i nā ala hou e launa pū me nā mea kūʻai aku.

Ke nānā nei i mua, ʻo ka puka ʻana mai o nā mea hana AI e hoʻopaʻa i ka ʻōlelo no ka wahi hilinaʻi zero. Hiki i kēia mau mea hana ke kālailai i ka nui o ka ʻikepili e hele ana ma nā ao palekana a lawe i nā ʻike waiwai. Ma ka hoʻohana ʻana i ka generative AI, hiki i nā hui ke hoʻonui i nā pono o ka hilinaʻi ʻole a lawe i kā lākou palekana a me ka hana pono i nā kiʻekiʻe.

