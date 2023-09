Hoʻokō ʻo YouTube i nā hoʻololi i nā hoʻolaha no nā mea nānā a me nā mea hana

Ke hoʻololi nei ʻo YouTube i kāna kulekele hoʻolaha e pili ana i nā mea nānā a me nā mea hana. Ua hoʻolaha ka paepae wikiō e hoʻāʻo ana ia i nā wā hoʻolaha hoʻolaha lōʻihi i hui pū ʻia ma mua o ka hoʻolaha ʻana i loko o kahi wikiō. Hoʻokumu ʻia kēia hoʻololi i ka manaʻo mai ka poʻe nānā, me ka 79% o lākou makemake i nā hoʻolaha i hui pū ʻia no nā ʻike lōʻihi ma nā pale TV. Eia hou, e hāʻawi ʻo YouTube i kahi hōʻailona ʻike ʻia o ka lōʻihi o kēlā me kēia hoʻolaha hoʻolaha.

ʻO kekahi hoʻololi ʻē aʻe ma ka ʻaoʻao noʻonoʻo e pili ana i ka "maʻalahi" i ke kaʻina hana no nā mea hana maʻiʻo. Ma mua, ua ʻoi aku ka mana o nā mea hana i ke ʻano a me ke kau ʻana o nā hoʻolaha i kā lākou wikiō. Eia naʻe, ke hoʻokō nei ʻo YouTube i kahi hoʻololi on/off no nā hoʻolaha āpau. Me kēia koho, e hoʻoholo ʻo YouTube i ka wā a me kahi e hōʻike ʻia ai nā hoʻolaha. Inā pio ka hoʻololi, ʻaʻohe hoʻolaha e hōʻike ʻia. Ke hoʻomau nei ka hoʻokomo ʻana i nā hoʻolaha wikiō waena ma ka manaʻo o ka mea nāna i hana.

Wahi a YouTube, ʻoi aku ma mua o 90% o nā wikiō ma ke kahua i loaʻa i nā ʻano hoʻolaha āpau, no laila e liʻiliʻi ka hopena i nā mea hana. Ua ʻōlelo ka paepae e hana ʻia kēia mau hoʻololi e hoʻonui i nā hana maikaʻi loa i loko o ke kaiāulu mea hana a hoʻopaʻa i ka loaʻa kālā no nā mea hana. ʻO ka pahuhopu nui ke kōkua i nā mea hana e loaʻa hou aʻe i ka wā e hoʻomaʻamaʻa ana i ka ʻike hoʻolaha no nā mea nānā.

He mea nui e hoʻomaopopo e pili ana kēia mau hoʻololi i nā wikiō hou a me nā wikiō hou ma ka paepae. Ma waho aʻe o nā hoʻolaha hoʻolaha lōʻihi a me nā mana hoʻolaha maʻalahi no nā mea hana, e hoʻolauna pū ana ʻo YouTube i nā hoʻolaha shoppable e hiki ai i nā mea nānā ke launa pū me ka nānā ʻana iā YouTube ma kā lākou kīwī.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo kēia mau hoʻololi e hoʻomaikaʻi i ka ʻike hoʻolaha no ka poʻe nānā a hāʻawi i ka mana hou aʻe a me ka loiloi kālā no nā mea hana ma ka paepae YouTube.

Nā wehewehena:

- Maʻiʻo lōʻihi: ʻO nā wikiō i ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o ka maʻiʻo pōkole kahiko, ʻoi aku ma mua o 20 mau minuke ka lōʻihi.

- Hoʻolaha hoʻolaha: He hoʻomaha i ka ʻikepili wikiō kahi i hōʻike ʻia ai kahi hoʻolaha.

- Nā hoʻolaha kūʻai: nā hoʻolaha e hiki ai i nā mea nānā ke launa pū me ka ʻike a kūʻai pololei i loko o ka hoʻolaha.

