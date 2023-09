Loaʻa iā Apple Vision Pro kāna hale kūʻai App pono'ī: He aha nā mea hoʻomohala a me nā mea hoʻohana e ʻike

Ua hoʻolaha kūkala ʻo Apple i kāna headset VR e hiki mai ana, ʻo Apple Vision Pro, e loaʻa i kāna App Store ponoʻī. Ua hoʻokō ka hui i kāna ʻōlelo hoʻohiki e ʻae i ka headset e holo i nā polokalamu iOS a me iPadOS, me ka hoʻohui ʻana i nā polokalamu visionOS hou. ʻO ia ka mea e loaʻa i nā mea hoʻohana ke komo i nā "haneri kaukani o nā iPad a me nā polokalamu iPhone" me nā polokalamu visionOS hou.

E loaʻa koke i nā mea hoʻomohala ka manawa e hoʻolaha i kā lākou mau polokalamu ma ka Vision Pro's App Store. Hoʻolālā ʻo Apple e hoʻokomo i ka App Store hou i kahi beta hoʻomohala e hiki mai ana no visionOS. E loaʻa koke nā polokalamu iOS a me iPad OS hou i ka Vision Pro's App Store, inā lōʻihi lākou me ka headset.

ʻOiai ke manaʻo nei ʻo Apple e hoʻohālikelike ʻia kēlā me kēia polokalamu iOS a me iPad me ka Vision Pro, aia kekahi mau hihia i kūpono ʻole kahi app ma muli o kekahi mau hana a i ʻole nā ​​​​pilikia hoʻohana. Ma ia mau hihia, e hoʻolaha ʻia nā mea hoʻomohala ma o App Store Connect i hiki iā lākou ke hana i nā hoʻoponopono kūpono.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻohālikelike me nā polokalamu iOS a me iPad OS e hāʻawi i ka Vision Pro i kahi pōmaikaʻi koʻikoʻi me kahi waihona app nui ma waho o ka pahu. Eia nō naʻe, ʻaʻole nā ​​hui āpau e pili ana i ka visionOS no nā ʻike immersive. ʻO Netflix, no ka laʻana, ua hoʻolaha ʻaʻole ia e loaʻa kahi Apple Vision Pro app ma ka hoʻomaka ʻana. Ma kekahi ʻaoʻao, ua hōʻike nā hui e like me Disney a me ka NBA i ka hoihoi i ka hana ʻana i nā ʻike immersive no ka Vision Pro.

ʻO ka kūleʻa o ka Vision Pro e hilinaʻi ʻia i ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻomohala a me nā ʻoihana i ka visionOS no nā ʻike immersive. Inā lākou e hana, hiki i ka hui pū ʻana o nā polokalamu immersive a me nā hana pono ma ka Vision Pro ke hāʻawi iā ia i kahi ʻoi ma luna o nā poʻo VR ʻē aʻe. Eia nō naʻe, inā ʻike ʻia ʻo ia he Mac a i ʻole iPhone i kāʻei ʻia i ka maka, hiki ke kaupalena ʻia ka hoʻopiʻi ʻana o ka "computer spatial".

