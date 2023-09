ʻO ke kuleana o nā hui kamepiula ʻōpio i ka hoʻomohala ʻenehana o Cuba

ʻO ka Young Computer and Electronics Clubs ma Cuba ke pāʻani nui nei i ka hoʻomohala ʻenehana o ka ʻāina a me ka hoʻolako ʻana i ka ʻike a me nā ʻenehana kamaʻilio ma nā wahi mamao. Ua hoʻokumu mua ʻia kēia mau kikowaena ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Fidel Castro me ka manaʻo e hoʻopaʻa i ka māhele kikohoʻe a lawe i ka ʻenehana i nā wahi kaʻawale loa o ka ʻāina.

Ua ʻike ke Kuhina Nui ʻo Manuel Marrero i ke koʻikoʻi o kēia mau hui i ke kaʻina hana bankarization, e pili ana i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe waihona kālā i ka heluna Cuban. He mea koʻikoʻi nā ʻŌpio Computer Clubs i kēia kaʻina hana ʻoiai lākou e hāʻawi i ka hoʻomaʻamaʻa ʻenehana a me ka pilina ʻana i nā keiki, nā ʻōpio, a me nā pākeke.

ʻO kēia mau hui, i hoʻolaha ʻia a puni ka ʻāina, hāʻawi i kahi ākea o nā lawelawe. Hāʻawi lākou i ka pilina pūnaewele ma o wifi, hana i nā wahi no ka pāʻani, hoʻomaʻamaʻa i ka digitalization o nā palapala, a hāʻawi i nā lawelawe ʻenehana like ʻole. Eia kekahi, hāʻawi nā hui i ka hoʻomaʻamaʻa kūikawā no nā keiki me nā mana kūikawā, e hōʻoia ana e hiki i nā lālā nāwaliwali loa o ke kaiāulu ke pōmaikaʻi mai kēia mau kumuwaiwai.

Ma waho aʻe o kā lākou lawelawe koke ʻana, hāʻawi pū ka Young Computer and Electronics Clubs i nā papahana hoʻolālā o ka ʻāina, e like me nā hana e-government. Hōʻike kēia i kā lākou kuleana koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka ʻike loea a me ke komo ʻana i ka ʻāina kikohoʻe.

ʻO ka holoʻokoʻa, ke hoʻololi nei kēia mau hui i nā ola ma o ka hāʻawi ʻana i nā kumuwaiwai ʻenehana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā ʻāpana āpau o ke kaiāulu, ʻoi aku ma nā wahi mamao. He mea koʻikoʻi lākou i ka hoʻolaha ʻana i ke komo like ʻana i ka ʻike a me nā ʻenehana kamaʻilio, ka hoʻoulu ʻana i ka hoʻokomo kikohoʻe, a me ka hoʻokele ʻana i ka holomua ʻenehana o Cuba.

