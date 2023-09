He 3:4 Scale Replica Xbox 360 Console e hele mai ana i ka pahuhopu

E mākaukau e hele i kahi huakaʻi ma ke ala hoʻomanaʻo me kahi console Xbox 360 hou, akā aia kahi hopu - pono ʻoe e kūkulu iā ʻoe iho. Ua hoʻolaha ʻo Mega, kahi hui hale poloka kaulana, i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kahi kope 3:4 o ka console Xbox 360 wale nō ma Target. E loaʻa ana ka set, e loaʻa ana nā ʻāpana 1,342 mai ʻOkakopa 8th.

Hoʻolālā ʻia me ka nānā nui ʻana i nā kikoʻī, hele mai kēia console replica me kahi pahu paʻakikī hiki ke wehe, kahi kope o ke awa 360 ethernet, a me kahi kukui hōʻailona hana. Hoʻokomo pū ia i kahi pāʻani pāʻani pāʻani: Halo 3. Wehe ka console e hōʻike i kahi disk drive a me nā hua Easter ʻē aʻe. ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka diski Halo 3 hoʻopunipuni i loko o ka console e "hoʻoikaika i ka motherboard," e like me ka wehewehe ʻana o ka set.

Hāʻawi ka replica set i ka mahalo i ka Xbox 360 mua, e hōʻike ana i nā aesthetics like me ka console, me ka hoʻolālā pahu. ʻO kēia kope nostalgic e hoʻihoʻi iā ʻoe i nā makahiki 2000, ka lā nui o nā pāʻani kaulana a me nā moʻolelo anime.

E kūʻai ʻia ka Mega Xbox 360 replica set ma $149.99 a loaʻa i kēia manawa no ka preorder ma ka pūnaewele o Target. Eia naʻe, ma muli o ke koi nui, ua kūʻai mua ʻia nā preorders. Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa i kahi preorder, hiki iā ʻoe ke nānā i mua i ka hoʻonohonoho ʻana i nā hale kūʻai Target ma ʻOkakopa 8th.

