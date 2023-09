ʻO ke koʻikoʻi o ka mālama kālā kūloko

I kēia ao, ʻoi aku ka nui o ka mālama kālā, ʻoi aku ma kahi pae kūloko. Kōkua nā waihona kūloko e kākoʻo i nā ʻoihana kūloko a hoʻoikaika i ka hoʻokele waiwai o kahi kaiāulu. Ma ke kūʻai ʻana i nā waiwai a me nā lawelawe mai nā ʻoihana kūloko, ʻaʻole mālama wale nā ​​kānaka i ke kālā, akā kākoʻo pū i ko lākou kaiāulu.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ka mālama kālā kūloko ʻo ia ka hiki ke mālama i ke kālā i loko o ke kaiāulu. Ke kūʻai aku nā mea kūʻai aku ma ka ʻāina, hoʻihoʻi ʻia ke kālā a lākou e hoʻolilo ai i loko o ka ʻoihana kūloko. Kōkua kēia i ke kākoʻo ʻana i nā ʻoihana kūloko, hana i nā hana, a hoʻomaikaʻi i ke olakino holoʻokoʻa o ke kaiāulu.

ʻO kekahi pōmaikaʻi o ka mālama kālā kūloko ʻo ia ka pilina pilikino e hiki ke kūkulu ʻia me nā ʻoihana kūloko. Ke kūʻai aku ka poʻe i kahi hale kūʻai kūloko, loaʻa iā lākou ka manawa e launa pū me nā mea nona ka ʻoihana a me nā limahana, e hana ana i kahi manaʻo o ke kaiāulu a me ka hilinaʻi. Hāʻawi pinepine nā ʻoihana kūloko i ka lawelawe pilikino a me kahi kiʻekiʻe o ka mālama mea kūʻai aku, hiki ke hoʻonui nui i ka ʻike kūʻai.

Eia kekahi, ke alakaʻi pinepine nei ka mālama kālā kūloko i kahi kiʻekiʻe o nā huahana a me nā lawelawe. Hiki i nā ʻoihana kūloko ke hoʻopuka i kā lākou huahana ma ka ʻāina, e hopena i nā makana hou aʻe. Eia hou, he kuleana ko nā ʻoihana kūloko i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe i mea e mālama ai i ka kūpaʻa a me ke kākoʻo.

ʻO ka hōʻuluʻulu manaʻo, he nui nā pōmaikaʻi o ka mālama kālā kūloko no kēlā me kēia kanaka a me nā kaiāulu. Ma ke koho ʻana e mālama i ka ʻāina, hiki i nā kānaka ke kākoʻo i kā lākou ʻoihana kūloko, kūkulu i nā pilina pilikino me nā ʻoihana kūloko, a hauʻoli i nā huahana a me nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi. No laila i ka manawa aʻe e ʻimi nei ʻoe e mālama i ke kālā, e noʻonoʻo e kākoʻo i kou kaiāulu kūloko a ʻohi i nā uku.

Nā wehewehena:

- Mālama kūloko: Mālama i ke kālā ma ke kūʻai ʻana i nā waiwai a me nā lawelawe mai nā ʻoihana kūloko.

- Hoʻokele waiwai kūloko: ʻO ka hana hoʻokele waiwai a me ke kahe kālā i loko o kahi kaiāulu a i ʻole ka ʻāina.

Sources:

- ʻAʻohe