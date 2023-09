Hoʻonui ʻo Xiaomi i kāna pāʻani me ka hoʻonui hou ʻana i ka Android

Ua hoʻolaha ʻo Xiaomi e hoʻonui ʻo ia i ka helu o nā mea hou o Android i hāʻawi ʻia no kāna mau kelepona, e hoʻomaka ana me ka Xiaomi 13T series e hiki mai ana. Ma mua, ua ʻāhewa ʻia ka brand no kāna kākoʻo lako polokalamu liʻiliʻi, e waiho ana i nā mea kahiko me ka ʻole o nā mea hou i waena o ko lākou ola.

ʻO ka Xiaomi 13T a me Xiaomi 13T Pro, e hōʻike ʻia ma Berlin i ka lā 26 Kepakemapa, ʻaʻole e hōʻike wale i ka ʻenehana kāmela mai Leica, akā e loaʻa pū kekahi i ka 4 Android updates a me 5 palekana palekana. Ke manaʻo nei kēia neʻe i ka lawe ʻana iā Xiaomi i ka laina me nā mea hoʻokūkū e like me Samsung, ka mea i hoʻonui i kā lākou kākoʻo polokalamu no nā ʻano mea like ʻole.

Me ka lilo ʻana o ka pilikino a me ka palekana i mea nui i nā mea kūʻai aku, he mea koʻikoʻi ia no nā ʻoihana e hoʻokomo i kā lākou hui polokalamu a hōʻoia i ka paʻa ʻana o nā polokalamu ma hope o ka pau ʻana o ka pōʻai OS hou. ʻO ka hoʻoholo a Xiaomi e hāʻawi i nā mea hou aʻe e hōʻike ana i kēia hoʻololi ʻana i ka makemake o ka mea kūʻai aku a hiki ke huki i nā mea kūʻai aku e hoʻokumu i ke kākoʻo polokalamu.

Ua manaʻo ʻia ʻo Apple ma ke ʻano he ʻoihana ʻoihana no ke kākoʻo polokalamu, me nā mea hoʻohana iPhone e loaʻa ana i nā makahiki 5 o nā mea hou. ʻOiai ua haʻalele nā ​​​​polokalamu Android ma hope, ua paipai ʻia ka ʻike ʻana i nā mea hou aku e hoʻohana ana i kahi ala like a ke koi nei i nā mea hou pinepine.

Ma kahi o Xiaomi, ua ʻōlelo ʻia ʻo Google e hoʻolōʻihi i kāna kākoʻo polokalamu no nā kelepona Pixel āpau i hoʻohana ʻia e ka Tensor i loko, e hoʻomaka ana me ka moʻo Pixel 8 e hiki mai ana. Hōʻike kēia i kahi hoʻololi ākea o ka ʻoihana i ka hoʻonohonoho mua ʻana i nā polokalamu polokalamu a me ka hōʻoia ʻana i kahi ola lōʻihi no nā smartphones.

Sources:

– Nūhou18 Tech