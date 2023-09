Hoʻololi ʻo Crusoe Energy Systems i ke kinoea kūlohelohe i ka uila i nā kikowaena ʻikepili mana

Ua hui pū ʻo Crusoe Energy Systems LLC me XCL Resources LLC ma Uinta Basin o Utah e hoʻohuli i nā hoʻokuʻu kinoea kūlohelohe i ka uila, e hoʻohana ʻia i ka mana o nā kikowaena data modular ma o ka digital flare mitigation (DFM). Ua kauoha mua ʻia nā ʻōnaehana DFM a ua holo piha.

Ma ka hoʻohana ʻana i ke kinoea kūlohelohe a hoʻololi iā ia i ikehu, manaʻo ka ʻōnaehana DFM o Crusoe e hōʻemi nui i nā hoʻokuʻu kalapona. Ma ka piha piha, hiki i kēia ʻōnaehana ke hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana a hiki i 273,000 tons i kēlā me kēia makahiki, ʻo ia ka mea e like me ka lawe ʻana i nā kaʻa 60,000 mai ke alanui no hoʻokahi makahiki.

Ua kau mua ʻo Crusoe Energy Systems ma luna o 120 modular DFM data centers ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua hoʻemi maikaʻi kēia mau kikowaena i nā hoʻokuʻu kinoea kūlohelohe ma mua o 4 biliona cubic kapuaʻi i ka makahiki i hala wale nō.

ʻO ka ʻōnaehana DFM i hoʻomohala ʻia e Crusoe Energy Systems ke kamaʻilio nei i ka pilikia o ke kinoea kūlohelohe, i ʻā pinepine ʻia a i hoʻokuʻu ʻia paha i ka lewa ma muli o ka nele o ka ʻoihana a i ʻole ka hoʻokele waiwai. Ma kahi o ka ʻae ʻana i kēia waiwai waiwai e pau wale, hopu a hoʻololi ka ʻenehana a Crusoe i ikehu hoʻohana.

He mea koʻikoʻi nā kikowaena ʻikepili no ke kaiāulu hou, ʻoiai lākou e mana a mālama i ka nui o ka ʻike kikohoʻe a mākou e hana ai. Eia naʻe, hoʻopau pū nā kikowaena ʻikepili i ka nui o ka ikehu. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kikowaena ʻikepili me ka ikehu maʻemaʻe i hana ʻia mai ke kinoea kūlohelohe keu, hāʻawi ʻo Crusoe Energy Systems i kahi ʻāina ikehu hoʻomau a maikaʻi.

Puna: [ʻatikala kumu]