E hoʻokipa ʻo Microsoft i ka Xbox Digital Broadcast ma Tokyo Game Show 2023

Ua hoʻolaha ʻo Microsoft e hoʻokipa ʻo ia i ka Xbox Digital Broadcast ma ka Tokyo Game Show 2023 e hiki mai ana.

I ka wā o ka hoʻolaha, e hāʻawi ʻo Microsoft i nā mea hou i ka holomua o nā pāʻani mai Xbox Game Studios a me Bethesda Softworks. Hoʻohui ʻia, e hōʻike lākou i kahi hōʻiliʻili like ʻole o nā pāʻani i hana ʻia e nā mea hoʻomohala ma Iapana a me Asia. E komo pū ka hanana i nā hoʻolaha o nā pāʻani hou e hiki mai ana i ka Xbox Game Pass.

E ʻike ʻia ka Xbox Digital Broadcast ma o nā paepae like ʻole. Hiki i ka poʻe nānā ke nānā i ka hoʻolaha ma ka Tokyo Game Show YouTube channel, a me ke koho ʻana i nā kaila kaiapili Xbox. E loaʻa ana ka hoʻolaha ma nā ʻōlelo he nui, me ka ʻōlelo Pelekania, Kepanī, Kōlea, Pākē maʻalahi, Pākē Kuʻuna, Malay, Thai, Vietnamese, Indonesia, Palani, Kelemānia, a me Castilian Spanish.

Hāʻawi kēia hanana i kahi manawa hoihoi no nā mea pāʻani a me nā mea pā o Xbox e kiʻi i nā mea hou a me nā hoʻolaha e pili ana i nā pāʻani e hiki mai ana. Hōʻike pū ia i ka hoʻokō ʻana o Microsoft i nā mākeke pāʻani Kepani a me ʻAsia, e hōʻike ana i ke kālena a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻāina.

ʻO ka Tokyo Game Show kahi hōʻike pāʻani makahiki i mālama ʻia ma Iapana, e hōʻike ana i nā mea hou loa i ka ʻoihana pāʻani. He kahua ia no nā mea hoʻomohala pāʻani, nā hui ʻoihana, a me nā mea pāʻani e hui pū a hoʻolauleʻa i ka honua o ka pāʻani.

Sources:

- ʻO Xbox Game Studios: [wehewehe]

- Bethesda Softworks: [wehewehe]

- Hōʻike pāʻani Tokyo: [wehewehe]

(Manuahi: Ua kāpae ʻia nā wehewehe a me nā kumu mai kēia kikokikona no ke kumu o kēia pane hoʻohālike.)