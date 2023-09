ʻO nā hoʻolaha hoʻolaha ʻole ʻia ma X Hoʻonui i nā hopohopo e pili ana i ka ʻike a me ka hoʻokō ʻana i nā alakaʻi alakaʻi FTC

ʻO nā mea hoʻohana o ka pūnaewele puni honua kaulana, ʻo X (i kapa ʻia ʻo Twitter ma mua), ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ke ʻano o nā hoʻolaha i hōʻailona ʻole ʻia i kā lākou hānai. ʻO kēia mau hoʻolaha, i hāʻawi ʻia i nā mea hoʻohana ma ke ʻano he mea hoʻolaha, ua hoʻāla i ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka ʻike a me ka hoʻokō ʻana i nā alakaʻi alakaʻi Federal Trade Commission (FTC).

ʻAʻole maopopo i kēia manawa inā ʻo X, ma lalo o ka mana o Elon Musk, i wehe i nā lepili hoʻolaha a i ʻole he glitch pōkole. Ua hōʻike nā mea hoʻohana i ka ʻike ʻana i kēia mau hoʻolaha i hōʻailona ʻole ʻia ma ka hānai algorithmically i ʻōlelo ʻia "No ʻoe" a me ka ʻaoʻao "Following", e hōʻike wale ana i nā ʻike mai nā moʻolelo a ka mea hoʻohana. ʻO kēia hemahema o ka hōʻike ʻana ua alakaʻi i ka hoʻohewa mai nā mea hoʻohana a me nā loea ʻoihana.

Ua hōʻike ʻo Sarah Kay Wiley, ka luna o ke kulekele a me ka hui pū ʻana ma adtech watchdog nonprofit Check My Ads, i ka pilikia a ʻōlelo ʻo ka nele o ka hōʻailona e alakaʻi hewa ana i nā mea kūʻai aku a kūʻē i nā alakaʻi FTC ma nā hoʻolaha hoʻopunipuni. Ua hoʻokūpaʻa mua ka FTC i ke koʻikoʻi o ka hōʻailona maopopo ʻana i nā hoʻolaha i uku ʻia e pale aku i ka hoʻopunipuni ʻana i nā mea kūʻai.

No ka hoʻoholo ʻana inā he hoʻolaha ka pou, hiki i nā mea hoʻohana X ke kaomi a paʻi paha i ka ikona ʻekolu ma ka ʻaoʻao ʻākau o ka pou. Inā he hoʻolaha ka pou, nā koho hou aʻe e like me "ʻAʻole hoihoi i kēia hoʻolaha," "Hōʻike hoʻolaha," a "No ke aha kēia hoʻolaha?" e loaʻa. Ua ʻike nā mea hoʻohana i kēia mau koho papa inoa aia wale nō ma nā hoʻolaha i nele i nā lepili, e hōʻoia ana i ka manaʻo ʻole o ka hoʻolaha ʻana ma nā hoʻolaha X.

Eia kekahi, ua hoʻololi hou ʻo X i kāna mau hoʻolaha hoʻolaha, e hoʻāʻo ana me nā lepili hou. ʻOiai ua hōʻike ʻia ka lepili kuʻuna "Promoted" ma ka ʻaoʻao hema hema o kahi tweet, ua hoʻololi ka paepae i kahi lepili "Ad" liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao ʻākau o luna. Eia nō naʻe, ke kau nei kekahi mau hoʻolaha i ka lepili "Hoʻolaha". Pono nā mea hoʻohana e ʻimi i ka lepili ma luna a ma lalo paha o kahi pou e hoʻoholo ai inā he hoʻolaha.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole kēia mau hoʻolaha i hoʻopaʻa inoa ʻia ʻaʻole nā ​​hoʻolaha ʻaoʻao ʻekolu akā lawelawe pololei ʻia ma o ka paepae hoʻolaha o X. Ke ukuʻia nei ka hui e nā mea hoʻolaha e holo i kēia mau hoʻolaha ma o ka pūnaewele kaiaulu. Eia naʻe, ʻaʻole hāʻawi ʻo X i kahi lepili lehulehu a i ʻole ka hōʻike ʻana e hoʻomaopopo i nā mea kūʻai aku he hoʻolaha nā pou.

ʻO ka ʻike ʻia ʻana o kēia mau hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻole ʻia e hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka ʻike a me ka hoʻokō ʻana i nā alakaʻi FTC. Hiki i nā mea hoʻolaha a me nā hōʻailona e hoʻohana ana i ka X ma ke ʻano he kahua hoʻolaha hoʻolaha ke kū i nā aie kūpono ma muli o ka nele o ka lepili ma kā lākou hoʻolaha. ʻO ka nānā ʻana i nā hana hoʻolaha pāʻoihana kaiapuni e lilo i mea nui no ka pale ʻana i nā mea kūʻai aku a hōʻoia i ka ʻike i ka ʻoihana.

