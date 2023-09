Ua ʻike ʻia nā hoʻolaha Twitter ʻaʻole i hōʻailona ʻia i nā mea hoʻohana ma hope o nā hānai

Ua hopu ʻia ʻo Twitter, i kapa ʻia ʻo X i kēia manawa e hoʻolaha ana i nā hoʻolaha i hōʻike ʻole ʻia i nā mea hoʻohana ' Ma hope o nā hānai, e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i nā hana hoʻolaha hoʻopunipuni. I ka hele ʻana ma ka ʻaoʻao ma ka polokalamu kele pūnaewele Chrome, ua ʻike ʻo TechCrunch i kekahi mau hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻole ʻia i hui pū ʻia me nā pou maʻamau mai nā moʻolelo i ukali ʻia a me nā hoʻolaha i hoʻopaʻa inoa ʻia. He mea paʻakikī kēia i nā mea hoʻohana ke hoʻokaʻawale i waena o nā pou maʻamau a me nā hoʻolaha. ʻAʻole maopopo inā he glitch a i ʻole ka hoʻololi i manaʻo ʻia e hoʻopunipuni i nā mea kūʻai.

I nā hoʻokolohua i hana ʻia e TechCrunch, ua ʻike ʻia nā hoʻolaha hoʻolaha ʻole ʻia mai nā moʻolelo i hahai ʻole ʻia. ʻO ka hōʻike wale ʻana he mau hoʻolaha kēia ma ke kaomi ʻana i ka papa kuhikuhi ʻekolu kiko ma ka ʻaoʻao ʻākau o ka pou. Hāʻawi ka papa kuhikuhi i nā koho pili e pili ana i ka hoʻolaha a hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā hana e like me ka muting a i ʻole ke kāohi ʻana i ka moʻokāki. ʻO kekahi o nā hoʻolaha inoa ʻole i ʻike ʻia e pili ana i nā hui NFL, e hōʻike ana e pili ana ka nui o nā ʻike.

ʻO ka pilikia me nā hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻole ʻia e pili ana i kahi hōʻano hou X i hana ʻia i kāna ʻano hoʻolaha hoʻolaha i Iulai, kahi i hoʻololi ʻia ai ka lepili "Promoted" ma lalo o nā hoʻolaha me kahi lepili "Ad" liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao ʻākau o ka pou. Ua hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa no kēia hoʻokomo hou ʻana i mea ʻike ʻole ʻia nā hoʻolaha. Eia nō naʻe, ʻoiai me ka hōʻailona hōʻailona hou, ua hoʻopaʻa inoa ʻia nā hoʻolaha e like me ia.

ʻO ka nele o nā lepili hoʻolaha ma kēia mau hoʻolaha e hāpai i nā hopohopo e pili ana i nā hana hoʻolaha hoʻopunipuni a ua koi i nā kelepona no ka hoʻokolokolo ʻana e nā mana hoʻoponopono, e like me ka Federal Trade Commission (FTC). Manaʻo kekahi poʻe loea e koi ʻia ʻo X e hōʻike i nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma o kēia mau hoʻolaha a hoʻopaʻi ʻia a hoʻopaʻi ʻia. Ke hāpai nei ka pilikia i nā nīnau e pili ana i ke kumu hoʻohālike i kākoʻo ʻia e X a inā paha hiki iā ia ke mālama pono i kahi kahua "palekana inoa" no nā mea hoʻolaha.

ʻO nā hoʻolaha i hoʻopaʻa ʻole ʻia he pilikia mau, no ka mea, ua hōʻike mua ʻia nā hoʻopiʻi e pili ana iā lākou. Hiki i ke kūlana ke huki i nā noiʻi hoʻoponopono ma waho o ka US, e hōʻino hou i ka inoa o X. Hōʻike maikaʻi ʻole kēia pukana i ka Luna Nui o X i hoʻolimalima hou ʻia, ʻo Linda Yaccarino, i hui pū me ka hui i Iune me ka pahuhopu e hōʻoluʻolu i nā mea hoʻolaha a hoʻomaikaʻi i ka loaʻa kālā. Eia naʻe, ʻaʻohe o X ke keʻena kamaʻilio e mālama i nā nīnau paʻi.

Ma ka pane ʻana i nā nīnau, hāʻawi ʻo X i kahi pane leka uila e hōʻike ana ua paʻa lākou a e nānā hou ma hope.