Loaʻa ʻo WTWH Media i nā hoʻolaha ʻoihana HME a me ka hoʻokele hoʻokele

WTWH Media, LLC ua loaʻa mai nei ʻelua mau puke kikohoʻe, HME Business and Mobility Management, mai 1105 Media, Inc. ʻAʻole i hōʻike ʻia nā ʻōlelo kālā o ka loaʻa.

ʻO ka HME Business a me Mobility Management nā waiwai media e kālele ana i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau home a me nā ʻoihana mobility, me nā mea hoʻolako hoʻolaʻa a me nā kauka. ʻO WTWH Media, kahi hui kōpili o Mountaingate Capital, ua hoʻonui i kona noho ʻana ma ka ʻoihana mālama ola ma o kēia loaʻa. Ua loaʻa mua i ka hui ʻo Aging Media Network ma mua o kēia makahiki.

ʻO ka hoʻohui ʻana o ka HME Business and Mobility Management i ka WTWH Healthcare and Life Science portfolio e hāʻawi i nā kumuwaiwai hou no nā mea hoʻolaha a hoʻonui i nā makana a ka hui ma kēia mau pili. ʻO nā paʻi, me nā makahiki he 20 o ka mōʻaukala, hāʻawi i nā nūhou hohonu, ka nānā ʻana, nā ʻano huahana, a me nā moʻolelo hiʻohiʻona mai kahi hiʻohiʻona huahana.

ʻO Laurie Watanabe, ka mea hoʻoponopono lōʻihi o Mobility Management, e hoʻomau i ka nānā ʻana i nā puke ʻelua a hui pū me ka hui WTWH Healthcare and Life Science.

Hōʻailona kēia i ke kolu o ka loaʻa ʻana o WTWH Media ma 2023. Ma mua, ua loaʻa i ka hui ʻo Aging Media Network, ka hui makua o Hospice News, a me PMQ Pizza magazine. Hoʻoikaika kēia loaʻa i nā makana a WTWH i ka ʻoihana mālama olakino a me ka ʻepekema ola, hoʻolaha i nā pilina ʻoihana, alakaʻi noʻonoʻo, a me ka hui pū ʻana ma ka ʻoihana mālama ola.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka loaʻa ʻana o ka WTWH Media i ka HME Business and Mobility Management e hoʻonui i ko lākou noho ʻana i nā lako lapaʻau home a me nā wahi neʻe, e hāʻawi ana i nā manawa hou no nā mea hoʻolaha a me ka hoʻonui ʻana i kā lākou waiwai i ka ʻoihana mālama ola.

Sources:

– WTWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.