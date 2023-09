Hōʻike ka World of Warcraft i nā kahu o ka Dream Patch

Ua hoʻolaha ʻo World of Warcraft i kāna pākuʻi e hiki mai ana, ʻo Guardians of the Dream, e hoʻolauna i nā mea hou hoihoi no nā mea pāʻani. E hōʻike ana kēia ʻāpana nui i kahi ʻāpana hou, kahi hoʻouka paʻakikī, a me kahi wai hou o Mythic + Dungeons.

ʻO ka mea koʻikoʻi o Guardians of the Dream ka wahi hou, kahi e lawe hohonu ai i nā mea pāʻani i loko o ke aupuni mystical i kapa ʻia ʻo Emerald Dream. ʻO kēia ʻano ʻuhane i lilo i ʻāpana o Warcraft lore, a e hālāwai nā mea pāʻani i nā pūʻali Primalist ikaika i alakaʻi ʻia e ka Fyrakk weliweli, ke ʻano o ke ahi. ʻO ke komo ʻana i loko o kēia aupuni ʻike ʻole ʻia e hoʻāʻo i ke akamai a me ke koa o nā mea hoʻokalakupua.

Hoʻokomo pū ka patch i ka Amirdrassil raid, kahi hui hauʻoli me nā Druids of the Flame. Hāʻawi kēia hōʻeuʻeu i kahi ʻike kūʻokoʻa no ka mea e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e holo ai i nā ʻīlio hihiu i ko lākou alualu ʻana i nā druids lapalapa lele e hoʻopōʻino ana i ka Dream Emerald. Eia naʻe, makaʻala nā mea hoʻomohala e pili ana i ka mīkini a hoʻolālā e hoʻāʻo nui i ka hālāwai ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana i ka pāʻani ola.

Eia kekahi, ʻo ka patch e loaʻa i kahi kolamu Mythic + Dungeon hou no ka Season 3. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i nā hale paʻahao Emerald Dream-themed mai nā hoʻonui mua, e like me Darkheart Thicket a me The Everbloom. Eia kekahi, ua māhele ʻia ka Dawn of the Infinites megadungeon i ʻelua ʻēheu, e hāʻawi ana i nā ʻike paʻakikī hou aku no nā mea pāʻani.

No nā mea pāʻani maʻamau, nui nā hana waho e leʻaleʻa. Hoʻokomo ka patch i kahi pōʻai o ʻekolu hanana lehulehu: ʻo ka Superbloom, i hoʻoulu ʻia e nā palapala uku uku o Overwatch, kahi hanana mahiʻai kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke hōʻiliʻili i nā kālā a me nā uku, a me ka Emerald Bounty, kahi e kanu ai nā mea pāʻani i nā ʻanoʻano a nānā iā lākou e ulu i nā kumulāʻau, e hāʻawi ana i nā uku kūʻokoʻa.

Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻāʻo i ka pā hou ma ka PTR (public test realm) ma hope o kēia pule. Me kāna mea hoihoi hou, ua hoʻohiki ʻo Guardians of the Dream e hāʻawi i nā mea pāʻani World of Warcraft i kahi ʻike hoihoi a immersive i ka Emerald Dream.

Sources:

- Ka mooolelo Twitter World of Warcraft: @Warcraft