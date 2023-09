Ka Mana o Digital Public Infrastructure: India's Exemplary Approach

Ua hoʻomaikaʻi ʻia kahi palapala G20 i hoʻokuʻu ʻia e ka World Bank i ka hoʻohana ʻana o India i nā ʻōnaehana lehulehu lehulehu (DPI) i ka hoʻoulu ʻana i ka hoʻopili kālā a me ka hoʻololi ʻana i nā kikohoʻe. Hōʻike ka palapala i ka hoʻokō kūleʻa o India i nā mea nui DPI e like me Aadhaar, ka ʻōnaehana ID digital, a me UPI, ka ʻōnaehana uku kikohoʻe. Hoʻomaikaʻi ʻo ia i ka hoʻokokoke ʻana o India i ka wehe ʻana i ka hiki o DPI ʻaʻole e pōmaikaʻi wale i ke kālā inclusive akā kākoʻo pū kekahi i nā wahi e like me ke olakino, hoʻonaʻauao, a me ka hoʻomau.

ʻO ka India stack, ka hui pū ʻana o ka ID kikohoʻe, nā uku interoperable, kahi waihona palapala hōʻoia kikohoʻe, a me ka hōʻuluʻulu moʻokāki, ua ʻōlelo ʻia ma ke ʻano he kumu hoʻohālike i loaʻa i ka 80 pakeneka hoʻokomo kālā i loko o ʻeono makahiki wale nō. He ʻelima mau makahiki kēia hana me ka ʻole o kahi ala DPI. Hoʻomaopopo pū ka palapala i ke koʻikoʻi o nā ʻōnaehana hoʻonaʻauao lehulehu o nā ʻāina ʻē, e like me Singapore's Singpass, Philippines' PhilSys, a me UAE-Pass.

ʻO ka Digital Public Infrastructure (DPI) e pili ana i nā poloka a i ʻole nā ​​paepae e hiki ai i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe koʻikoʻi i nā kamaʻāina, e hoʻolaha ana i ka hoʻokomo kamepiula a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ola. Hōʻike ʻia nā DPI e ka interoperability, openness, and inclusiveness, leveraging technology e hoʻolako i nā lawelawe lehulehu a pilikino. Kuhi ʻia ʻo India's Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) a me Account Aggregator (AA) Framework ma ke ʻano he mau mea kaulana o kāna DPI.

Hōʻike hou ka hōʻike i ka hoʻokomo wikiwiki a me ka loli o nā ʻōnaehana uku wikiwiki, me nā hiʻohiʻona mai India a me Brazil, kahi i loaʻa ai ka UPI a me Pix. Ma India wale nō, ua hoʻoponopono ʻo UPI ma luna o 9.41 biliona mau hana, a ma kahi o Rs 14.89 trillion, i Mei 2023. Ua hōʻike ʻia kēia ma kahi o 50 pakeneka o ka GDP nominal o India no ka makahiki fiscal 2022-23.

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā DPI ʻo ko lākou hiki ke hoʻohui a hoʻohui pū kekahi me kekahi, e hōʻemi ana i nā mea paʻa i kēia manawa a hoʻonui i ko lākou hopena. Hōʻike ka palapala i ka hiki ʻana o nā API wehe a me nā ʻōnaehana ID kikohoʻe i nā lawelawe e like me e-KYC a i ʻole ka hōʻoia mamao. ʻO India's Aadhaar biometric identification system, e uhi ana ma luna o hoʻokahi piliona kānaka, hiki i nā mea lawelawe kālā ke hōʻoia mamao i ka ʻike o ke kanaka, ʻoiai me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini pilikino.

Ua hōʻoia pū nā DPI o India i ko lākou waiwai no ka ʻoihana pilikino, ʻoi aku hoʻi no nā mea lawelawe kālā (FSPs) a me nā micro, small, and medium enterprises (MSMEs). ʻO ke kaiaola AA, i hoʻohana ʻia e nā DPI, ua alakaʻi i ka nui o ka hoʻololi ʻana i ka hōʻaiʻē SME, ka mālama nui ʻana i nā kumukūʻai hoʻemi, a me ka hōʻemi ʻana i nā lilo pili i ka hoʻopunipuni no nā hui kālā ʻole (NBFC) ma India. Eia kekahi, ʻo ka hoʻokō ʻana i nā DPI e like me India's Open Credit Enablement Network (OCEN) ua hoʻoikaika i nā MSME i ka hoʻopaʻa ʻana i ka hōʻaiʻē e pili ana i kā lākou mōʻaukala ʻoihana ma mua o ke koʻikoʻi kino.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka palapala G20 e hōʻike ana i ke ʻano o ke ʻano hoʻohālike o India i nā ʻōnaehana lehulehu digital i mea kōkua i ka hoʻokomo kālā ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻololi kikohoʻe. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana DPI e like me Aadhaar a me UPI, ua hana nui ʻo India i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola o nā kamaʻāina, ka loaʻa ʻana o nā pae kiʻekiʻe o ka loaʻa kālā, a me ka hoʻolaha ʻana i ka ulu ʻana o ka ʻoihana pilikino.

