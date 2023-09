ʻO ka hopena hoʻololi o ka Digital Public Infrastructures ma India

Ua loaʻa i ka India's Digital Public Infrastructures (DPIs) ka mahalo honua mai ka World Bank no ko lākou hopena hoʻololi i nā makahiki i hala. ʻO ka palapala World Bank, i hoʻomākaukau ʻia ma ke ʻano o ka G20 Global Partnership for Financial Inclusion, ua hoʻomaopopo i ka hoʻoikaika ʻana o ke aupuni alakaʻi ʻia e Narendra Modi i ka hoʻokō ʻana i nā DPI a hōʻike i ke kuleana koʻikoʻi o ke kulekele aupuni a me ka hoʻoponopono ʻana i ka hana ʻana i kēia ʻāina.

ʻO kekahi o nā hana kupaianaha i hōʻike ʻia ma ka hōʻike ʻo ka holomua wikiwiki o India i ka hoʻopili kālā. ʻO ka Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, nona ka Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, a me nā helu kelepona, he hana koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i nā helu hoʻokomo kālā. I loko o ʻeono makahiki wale nō, ua hoʻokō ʻo India i ka hoʻonui ʻana i kāna helu hoʻokomo kālā mai 25% i ka makahiki 2008 a i ʻoi aku ma mua o 80% o nā pākeke. Ua hoʻopōkole kēia lele koʻikoʻi i ka huakaʻi i ka hoʻopili kālā ʻana a hiki i 47 mau makahiki, ʻo ka mea nui i pili i ka mana o DPI.

ʻOiai he kuleana koʻikoʻi nā DPI i ka hoʻokō ʻana i kēia hana, ʻike pū ka hōʻike i ke koʻikoʻi o nā ʻano ʻokoʻa a me nā kulekele kaiaola. Hoʻopili kēia i nā hana e hoʻokumu i kahi hoʻolālā kānāwai a me ka hoʻoponopono hou ʻana, nā kulekele aupuni e hoʻonui i ka ʻona, a me ka hoʻohana ʻana iā Aadhaar no ka hōʻoia ʻana.

ʻAʻole i hoʻololi wale nā ​​DPI o India i ka ʻāpana aupuni akā ua hoʻonui pū i ka pono no nā hui pilikino. Ua hōʻike ʻia nā ʻoihana kālā ʻaʻole kālā (NBFC) i nā hopena maikaʻi e like me ka 8% kiʻekiʻe o ka hoʻololi ʻana i ka hōʻaiʻē SME, kahi hōʻemi o 65% i nā kumukūʻai depreciation, a me 66% ka emi ʻana o nā lilo ʻike hoʻopunipuni.

Ua hōʻike ʻia ka moʻolelo kūleʻa o India's Unified Payments Interface (UPI) i ka hōʻike. Ma Mei 2023 wale nō, ua ʻoi aku ma mua o 9.41 biliona mau kālepa UPI i waiwai ʻia ma kahi o ₹14.89 trillion. No ka makahiki fiscal 2022–23, ʻo ka nui o ka waiwai o nā kālepa UPI kokoke i 50% o ka GDP nominal o India. ʻO ka UPI-PayNow e pili ana ma waena o India a me Singapore, i hana ʻia ma Pepeluali 2023, ua hoʻomaʻamaʻa ʻoi aku ka wikiwiki, ʻoi aku ka maʻalahi, a me ka ʻike i nā uku palena palena, e kūlike me nā mea nui o ka hoʻopili kālā ʻana o G20.

I ka hopena, ua hana nui nā DPI o India i ka wikiwiki o ka hoʻokomo kālā a me ka hoʻololi ʻana i ka lehulehu a me nā ʻāpana pilikino. ʻO ka hoʻoikaika ʻana i ka helu helu, i hui pū ʻia me nā kulekele kākoʻo a me nā hoʻoponopono, ua hoʻoikaika i ka holomua o India i kahi hapa o ka manawa i lawe mau ʻia. ʻO ka kūleʻa o nā hana e like me ka JAM Trinity a me ka UPI e hōʻike ana i ka mana o nā ʻōnaehana kamepiula i ka hoʻoulu ʻana i ka ulu waiwai a me ka hoʻohui.

