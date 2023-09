ʻO ka Phenomenon of Wordle: Nā ʻōlelo aʻoaʻo, nā ʻōlelo aʻoaʻo, a me nā hoʻolālā

ʻO Wordle, ka pāʻani koho huaʻōlelo kaulana, ua lawe i ka honua i ka ʻino. I hana mua ʻia e ka ʻenekinia ʻo Josh Wardle ma ke ʻano he makana no kāna hoa pili, ua loaʻa koke ʻo Wordle i ka kaulana a lilo i mea kaulana honua. Ua pāʻani ʻia e nā tausani o ka poʻe a puni ka honua, me nā ʻano like ʻole a me nā hoʻololi i hana ʻia e nā mea pā.

ʻO ka mea e ʻoluʻolu ai ʻo Wordle ʻo kona maʻalahi. Pono nā mea pāʻani e koho i ʻelima huaʻōlelo i loko o ʻeono mau hoʻāʻo. Loaʻa i kēlā me kēia kuhi ka manaʻo e hōʻike ana i nā leka i pololei, pololei ʻole, a i ʻole ke kūlana kūpono. Ke hoʻomau nei kēia kaʻina hana a hiki i ka koho ʻana i ka huaʻōlelo a i ʻole pau nā hoʻāʻo a pau.

Inā ʻoe e ʻimi nei i nā ʻōlelo aʻoaʻo a me nā hoʻolālā e hoʻomaikaʻi ai i kāu mākaukau Wordle, eia kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo. ʻO ka huaʻōlelo hoʻomaka maikaʻi loa ka mea e hauʻoli ai ʻoe, akā inā makemake ʻoe i kahi ala hoʻolālā, e noʻonoʻo e koho i kahi huaʻōlelo e loaʻa ana i ʻelua mau huaʻōlelo a me nā consonants maʻamau e like me S, T, R, a i ʻole N. Hiki i kēia koho ke hoʻonui i kou manawa e ʻike ai. ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻonā.

Ua ʻike paha kekahi mau mea pāʻani i nā loli i ka pae paʻakikī o Wordle i ka manawa. ʻOiai ʻoi aku ka paʻakikī, ʻaʻole ʻoi aku ka paʻakikī o Wordle ma mua o ka wā i kaulana mua ai. Eia nō naʻe, inā ʻoe e ʻimi nei i kahi paʻakikī nui aʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻā i ka Wordle's Hard Mode.

I kekahi manawa, hiki i Wordle ke ʻae i nā ʻoi aku ma mua o hoʻokahi hoʻonā kūpono i ka lā. ʻO kēia ma muli o nā mea hou i hana ʻia e ka New York Times, ka mea i loaʻa i ka pāʻani. Ua hoʻohui ka Times i kāna papa inoa huaʻōlelo, e hōʻemi ana i nā manawa o nā pane pololei he nui. I mea e pale aku ai i ka huikau, ua paipai ʻia e hōʻoluʻolu i kāu polokalamu kele pūnaewele ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kahi puzzle hou.

ʻOiai ʻaʻole i loaʻa hou ka waihona Wordle, kahi i hāʻawi ai i ke komo ʻana i nā puʻupuʻu i hala, ke hoʻomau nei ka pāʻani i nā mea pāʻani. No laila, inā ʻaʻole ʻoe i koho pololei i ka Wordle o kēia lā—mai hopohopo! He luʻi hou e kali ana iā ʻoe i ka lā ʻapōpō.

