Pane Wordle o kēia lā: Whisk

Inā ʻoe e pāʻani ana i Wordle i kēia lā a makemake ʻoe i kahi kōkua liʻiliʻi, ua uhi mākou iā ʻoe. ʻO ka pane Wordle no Sepatemaba 12 he huaʻōlelo ʻelima mau huaʻōlelo, a loaʻa iā mākou kekahi mau hōʻailona e alakaʻi iā ʻoe i ke ala pololei. Eia ka mea pono ʻoe e ʻike:

Hoʻokahi vowel ma kēia huaʻōlelo.

Hoʻomaka ka huaʻōlelo o kēia lā me 'W'.

ʻAʻohe hua hou o kēia huaʻōlelo.

ʻO kēia huaʻōlelo ka inoa o kahi ʻano mea hana kīhini hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻohui i nā mea a hoʻohuhū.

Inā ʻaʻole ʻoe maopopo, ʻo ka pane Pākuʻi. ʻaneʻane pau kā mākou koho ʻana, akā hiki iā mākou ke loaʻa i ka manawa kūpono me hoʻokahi koho i koe. Mai poina e kaʻana like i kāu pane Wordle ke pau ʻoe, akā e hoʻomanaʻo ʻaʻole e hoʻopau iā ia no nā poʻe ʻē aʻe!

Ua loaʻa i ka Wordle ka mea kaulana loa mai kona hoʻomaka ʻana i ʻOkakopa 2021. He mau miliona o nā mea pāʻani e nānā i kēlā me kēia lā e hoʻāʻo i kā lākou mākaukau huaʻōlelo. ʻO ka lanakila o ka pāʻani i alakaʻi i ka hoʻonui ʻana o nā clones ma nā hale kūʻai app. Eia naʻe, ʻo ka Wordle kumu, i hoʻomohala ʻia e Dan Wardle, he mea punahele i waena o nā mea pāʻani.

Ma kahi ʻano hoihoi o nā hanana, ua loaʻa i ka New York Times ʻo Wordle no kahi huina ʻehiku helu ʻole i hōʻike ʻia. Ke hāʻule nei ka pāʻani ma lalo o ka malu o ka nūpepa o nā pāʻani pūnaewele. ʻOiai ua lawe mai ka loaʻa ʻana i kekahi mau hanana ma hope o nā hiʻohiʻona, ʻo ka pāʻani ponoʻī ua noho manuahi a ʻaʻole i loli.

ʻOiai kekahi mau pilikia neʻe mua a me ka wehe ʻana i nā huaʻōlelo ʻino mai ka puke wehewehe ʻōlelo, hoʻomau ʻo Wordle i ka hopu ʻana i nā mea pāʻani me kāna pāʻani maʻalahi akā hoʻohui. No laila e noʻonoʻo a hauʻoli i ka pāʻani ʻana iā Wordle!

