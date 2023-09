Olelo 811 Pane: Sepatemaba 8

Hāʻawi ka Wordle puzzle i kēia lā i kahi wili kūikawā i nā hoʻolālā maʻamau. I nā lā mua o ka pāʻani, hilinaʻi pinepine nā mea pāʻani i nā huaʻōlelo vowel-kaumaha e like me "audio" a i ʻole "sore" i wahi hoʻomaka. ʻO ka manaʻoʻiʻo inā loaʻa i kahi huaʻōlelo nā leo nui, e maʻalahi ke koena e ʻike. Eia naʻe, ua ʻike koke nā mea pāʻani he hana koʻikoʻi nā consonants.

I kēia lā, loaʻa iā mākou kahi manawa kakaikahi e nānā hou i ka hoʻolālā vowel-heavy. ʻAʻole maopopo ka huaʻōlelo no kēia puʻupuʻu a loaʻa i ʻekolu mau leo ​​leo like ʻole. He huaʻōlelo maʻamau, e pale ana i ka hoʻohana ʻana i nā leka maʻamau. ʻO ke ala i manaʻo ʻia e hoʻomaka me kahi huaʻōlelo koʻikoʻi-vowel a laila hoʻohana i ka ʻenehana hoʻopau leka.

I mea e kōkua ai iā ʻoe, eia kekahi mau hōʻailona koʻikoʻi no ka hoʻoponopono ʻana i ka puzzle o kēia lā:

1. Hoʻomaka ka huaʻōlelo me ka huaʻōlelo R.

2. Ekolu mau leo ​​leo.

3. Ua pau ka huaolelo me ka hua E.

4. ʻO kekahi vowel ma ka huaʻōlelo ʻo O.

5. ʻO ka leo hope ma ka huaʻōlelo ʻo U.

Inā ʻoe e noʻonoʻo pono i kēia mau ʻōlelo aʻoaʻo, pono e loaʻa ka pane. Eia naʻe, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho ua paʻa, e kaomi i lalo no ka hoʻonā.

ALAALA SPOILER! E hoʻomau i ka heluhelu inā ʻoe e ʻimi nei i ka pane i ka Wordle puzzle o kēia lā.

ʻO ka huaʻōlelo o kēia lā ʻo “ROUSE”. ʻO ia hoʻi "e hoʻāla i kekahi a i ʻole e hoʻoikaika a hauʻoli paha kekahi". E hoʻomanaʻo e hui hou me mākou i ka lā ʻapōpō no nā ʻōlelo aʻoaʻo hou aʻe.

Nā wehewehena:

– Vowel: He leo haʻiʻōlelo i hana ʻia me kahi hoʻonohonoho hāmama o ka ʻāpana leo, e ʻae ana i ka holo ʻana o ka ea me ka ʻole o ka pau ʻole.

– Consonant: He leo haʻiʻōlelo i hana ʻia me ka hoʻopaʻa ʻana a i ʻole ke keʻakeʻa ʻana o ka ʻāpana leo.

- Pohihihi: ʻAʻole i ʻike maikaʻi ʻia a paʻakikī paha ke hoʻomaopopo.

Sources:

– ʻatikala kumu: [kumu]

- Ka wehewehe ʻana o ka "vowel": [kumu]

- Ka wehewehe ʻana o ka "consonant": [kumu]

- Ka wehewehe ʻana o ka "pohihihi": [kumu]