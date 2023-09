Hoʻoholo ʻo DNA Breakthrough i ka hihia anu no nā makahiki he ʻumi, ke alakaʻi nei i nā uku pepehi kanaka

Ua alakaʻi ʻia kahi hanana DNA i ka hoʻonā ʻana i kahi hihia anu i hoʻomau ʻole ʻia no nā makahiki he ʻumi. I Nowemapa 1994, ua ʻike ʻia ʻo Robin Lawrence i ka hou ʻia a make i loko o kona home ma Springfield, Virginia. Ua hōʻiliʻili nā mākaʻi i kahi ʻāpana o nā hōʻike forensic mai kahi hana hewa i hōʻike koʻikoʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ka hihia.

ʻAʻole i kūlike nā hōʻike DNA i hōʻiliʻili ʻia i kēlā manawa i nā kumu i loko o ka waihona mākaʻi. Eia nō naʻe, ma 2019, ua waiho ʻia ka DNA i kahi hui hoʻāʻo DNA ma Virginia. I ka hoʻohana ʻana i ka DNA, ua hoʻomohala ka hui i kahi moʻolelo a hoʻomaka i ka ʻimi ʻana i nā ʻikepili moʻokūʻauhau, ma hope o ke alakaʻi ʻana i nā detectives i kahi mea i manaʻo ʻia ʻo Steven Smerk.

No ka hōʻoia hou ʻana i ko Smerk ʻike, ua hoʻohana nā mākaʻi i nā kiʻi paʻi kikohoʻe e pili ana i ka ʻenehana DNA i hāʻawi ʻia e Parabon NanoLabs. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kēia mau kiʻi kiʻi i nā kiʻi o Smerk i kona wā ʻōpio, ua hiki i nā mea nānā ke hoʻokumu i kahi pāʻani.

Ua huakaʻi nā mākaʻi i New York, kamaʻilio me Smerk, a hōʻiliʻili i kahi laʻana DNA. I ka haʻalele ʻana, hāʻawi lākou iā Smerk i kahi kāleka ʻoihana. Ma hope koke iho, kāhea ʻo Smerk i nā mākaʻi a haʻi i ka hewa. A laila hele ʻo ia i ke keʻena makai kūloko a hāʻawi iā ia iho.

Wahi a ke Aliʻi Kevin Davis o ka 'Oihana Makai o Fairfax County, ua haʻi piha ʻo Smerk, me ka hāʻawi ʻana i nā kikoʻī lawa e hoʻopaʻa i ka noiʻi moʻokūʻauhau. Ua ʻōlelo ʻo Davis i ka hewa i ʻike ʻia he hana maʻamau, me ka ʻike ʻole ʻia o ka pilina ma waena o Smerk a me Lawrence. ʻAʻohe moʻolelo kalaima mua ʻo Smerk a ʻo ia kāna hopu mua ʻana.

Ma hope o ʻekolu mau makahiki o ka hoʻokolokolo ʻana, ua lawe ʻia ʻo Smerk i loko o ka hale paʻahao a e hoʻihoʻi ʻia ʻo ia mai New York a i Virginia no ka hoʻopaʻi ʻana i nā hihia pepehi kanaka lua. ʻAʻole ʻike nā luna i nā hewa ʻē aʻe e pili ana iā Smerk.

He hōʻike kēia holomua i ka holomua o ka ʻenehana DNA a me ka noiʻi moʻokūʻauhau, e hāʻawi ana i ka manaʻolana no ka hoʻonā ʻana i nā hihia anu i hala ʻole i ka wā lōʻihi.

