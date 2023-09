Ke hana nei ʻo Microsoft ma nā kiʻi paʻi kiʻi ola AI-Powered no Windows 11

Ua lono ʻia ʻo Microsoft e hoʻomohala ana i nā kiʻi kiʻi ola AI-powered no Windows 11, hiki ke hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana holoʻokoʻa. E hoʻohana kēia mau kiʻi kiʻi ola i ka ʻenehana AI e hoʻoponopono i ka ʻike hohonu a hana i kahi kaiapuni pākaukau. E ʻike ʻia nā kiʻi kiʻi "ola" ma ka neʻe ʻana a i ʻole ka neʻe ʻana i ka pane ʻana i ka neʻe ʻana o ka cursor a i ʻole ka hana hana.

Hōʻike nā hōʻike e hiki paha iā Microsoft ke hoʻolauna i kahi "hopena parallax" i kahi mea hou e hiki mai ana, e ʻike ʻia ka neʻe ʻana o ka pepa pepa i ka neʻe iki ma mua o ka ʻike ma luna o ia mea, me ka hoʻohui ʻana i ka hohonu a me ka immersion. Manaʻo ʻia kēia mau kiʻi kiʻi i hoʻonui ʻia AI e hana maikaʻi me nā mea paʻi ʻelua e like me nā papa a me nā neʻe ʻiole kuʻuna.

Ua hoʻolilo nui ʻo Microsoft i nā ʻenehana AI, ʻike ʻia mai ka hoʻohui ʻana o Bing Chat i ka hana ʻimi Windows. ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā kiʻi paʻi kiʻi ola kekahi hiʻohiʻona o ka manaʻo o Microsoft e hoʻokomo iā AI i kā lākou huahana. ʻOiai ʻaʻole hiki ke hana maʻalahi ka hiʻohiʻona ma nā hāmeʻa kahiko, ua manaʻo ʻia e hāʻawi i kahi ʻike maʻalahi a ʻoi aku ka maikaʻi ma nā kamepiula hou a i ʻole nā ​​​​papahana PC.

Kūlike kēia nūhou me ka hanana e hiki mai ana a Microsoft ma ka lā 21 Kepakemapa, kahi e hoʻolaha ʻia ai nā mea hou no nā polokalamu Surface a me Windows Copilot. E ʻike ʻia inā e hoʻokomo ʻia kēia hiʻohiʻona kiʻi kiʻi ola AI-powered i nā huahana e hiki mai ana a i ʻole e hoʻohui ʻia ma hope o nā mea hou e hiki mai ana.

Nā Puna: Windows Latest