Windows 10 Hoʻokuʻu ʻia nā mea hou kumulative e hoʻoponopono i nā pilikia palekana

Ua hoʻolaha hou ʻo Microsoft i ʻelua kumulative updates, KB5030211 a me KB5030214, no nā ʻano like ʻole o Windows 10 me 22H2, 21H2, a me 1809. Pono kēia mau mea hou no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia i loaʻa i loko o ka ʻōnaehana hana a he ʻāpana o ka hoʻokuʻu ʻana i ka Poalua ʻo Kepakemapa 2023 Patch.

No ka hōʻoia ʻana ua hoʻokomo pono ʻia kēia mau mea hou, ua hoʻolako ʻo Microsoft iā lākou no ka hoʻokomo ʻakomi. Eia nō naʻe, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokomo i nā mea hou me ka lima ma ke komo ʻana i ka ʻāpana Windows Update ma nā ʻōkuhi a me ke koho ʻana i 'Check for Updates.'

Hoʻokomo ka September KB5030211 i kekahi mau hiʻohiʻona kaulana. ʻO ka mea mua, loaʻa iā ia kahi polokalamu Windows Backup hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻokele pono i kā lākou mau polokalamu a me nā faila, e hāʻawi ana i ka hiki ke hoʻihoʻi iā lākou i kahi manawa ma hope. Hoʻohui ʻia, hoʻonui kēia mea hou i ka hiki ke ʻike i kahi o Windows 10, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka ʻike ʻoi aku ka pololei o ka wā, ka nūhou, a me ka ʻike kalepa.

Eia kekahi, ua hoʻolauna ʻo Microsoft i ka badging hoʻolaha no nā moʻokāki Microsoft ma ka papa hoʻomaka, e maʻalahi ke ʻike a mālama i nā leka. Hoʻoponopono kēia mea hou i nā pilikia e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ka manawa mālama lā i ka ʻIseraʻela a hoʻoponopono i nā pilikia me ka pahu huli.

ʻO kahi hoʻoponopono koʻikoʻi i kēia mau hōʻano hou e pili ana i ka Group Policy Service. Ma mua, e kali ka lawelawe no 30 kekona no ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele, e hoʻolōʻihi i ka hoʻoponopono kulekele. Me ka hōʻano hou loa, ua hoʻoholo ʻia kēia pilikia, e hōʻoia ana i ka hoʻoponopono kulekele kūpono me ka ʻole o ka lohi.

Eia kekahi, aia kahi hoʻoponopono no nā pilikia hoʻonohonoho hoʻonohonoho. Ma mua, ʻoiai inā ua hoʻāla ʻia ke koli no ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana ma ka ʻaoʻao hoʻihoʻi Windows ma ka app Settings, ʻaʻole e hoʻonohonoho pono ʻia nā hoʻonohonoho. Hoʻoponopono ka mea hou hou i kēia pilikia, hoʻomaikaʻi i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea hoʻohana.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ka mea i hoʻokuʻu hou ʻia Windows 10 cumulative updates, KB5030211 a me KB5030214, lawe mai i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻoponopono koʻikoʻi i ka ʻōnaehana hana. Hoʻoponopono kēia mau mea hou i nā nāwaliwali palekana a hoʻonui i ka hana holoʻokoʻa o Windows 10. Manaʻo ʻia nā mea hoʻohana e hoʻokomo i kēia mau mea hou e hōʻoia i ka paʻa ʻana o kā lākou mau ʻōnaehana.

