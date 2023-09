He ahiahi ma Rossi's: He ʻono o Italia ma Seasons Restaurant

ʻO ka hale ʻaina nani o Seasons ma ka hōkele InterContinental ma Ballsbridge, Dublin 4 ke hāʻawi nei i kahi ʻike ʻaina Italia kūʻokoʻa i kēia mahina. ʻO ke poʻo luna alakaʻi ʻo Alberto Rossi, mai Italia mai, lawe mai i kona ʻike a me ke aloha i ka meaʻai ʻItalia i ka papa kuhikuhi. Loaʻa i nā lālā o The Irish Times Food & Drink Club ka manawa kūʻokoʻa e hele i kahi hanana i kapa ʻia ʻo “An Evening at Rossi's” ma ka lā 21 Kepakemapa ma ka hola 6:30pm.

E hōʻike ʻia ka hanana i kahi papa ʻai ʻelima mau papa i hoʻoulu ʻia e nā kīʻaha Italia kūloko. E hauʻoli ka poʻe kipa i kahi koho antipasti i lawelawe ʻia ma ke ʻano ʻohana, a ukali ʻia e ka primi, ka papa nui, a me ka mea ʻai, me nā koho i loaʻa i kēlā me kēia papa. Ma waho aʻe o ka meaʻai nani, e hāʻawi ʻia kahi mea inu hoʻokipa, nā hui waina, a me kahi mea ʻai ʻai. Na Chef Rossi ponoʻī e hōʻike i kēlā me kēia kīʻaha, e kūkākūkā ana i kona mōʻaukala a me ka pōʻaiapili.

He mea kaulana ka hanana, no laila ua kaupalena ʻia nā tiketi. Hiki i ka poʻe hoihoi ke mālama i ko lākou wahi ma ke kaomi ʻana i ka loulou i hāʻawi ʻia. Ua hoʻohiki kēia he ahiahi poina ʻole o ka meaʻai Italia maoli, i hana ʻia e ko Chef Rossi paʻi pilikino.

Loaʻa i nā makana no nā hoa hui ʻai a inu

Loaʻa i ka poʻe kākau inoa ʻo The Irish Times Food & Drink Club e lanakila i ʻelua mau makana kupaianaha i kēia mahina ma Co Wicklow. Loaʻa ka makana mua i kahi papa hoʻāʻo 10-papa no ʻelua ma The Strawberry Tree restaurant ma BrookLodge & Macreddin Village ma Aughrim, a ma hope o kahi noho pō. Hāʻawi ka makana ʻelua i kahi noho pō no ʻelua ma The Sally Gap Bar & Brasserie ma ka hōkū ʻelima Powerscourt Hotel Resort & Spa, piha me ka ʻaina ahiahi a me ka ʻaina kakahiaka. Hiki i nā poʻe hoihoi ke komo i nā hoʻokūkū ma ke kaomi ʻana i nā loulou i hāʻawi ʻia.

Hoʻomaikaʻi iā Edel Troy, ka mea lanakila o kahi noho pō no ʻelua ma The Eccles Hotel & Spa ma Glengarriff, Co Cork, a iā Gerry Murphy, lanakila i ka ʻaina ahiahi no ʻehā ma ka hale ʻaina Neighborhood ma Naas, Co Kildare. E leʻaleʻa kēia poʻe lanakila i nā ʻike ʻaina kūʻokoʻa a leʻaleʻa ma kēia mau hale kaulana.

Nūhou meaʻai a me nā mea inu hou aku

I kēia hopena pule ʻo Irish Times Magazine, kaʻana like ka chef a me ka hale ʻaina ʻo Sunil Ghai i nā mea ʻai mai kāna puke kuke hou, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Hōʻike pū ka makasina i kahi ʻatikala a Corinna Hardgrave, ka mea i manaʻoʻiʻo ua ʻike ʻo ia i kahi mea hoʻokūkū hōkū Michelin hou ma ke kūlanakauhale ʻo Kilkenny. Hele ʻo John Wilson i kahi ʻimi e ʻimi i nā waina Bordeaux ma kahi kālā. Hoʻohui hou, hāʻawi ʻo Grainne O'Keefe lāua ʻo Lilly Higgins i nā meaʻai no nā kīʻaha hāʻule puʻuwai ma ka makasina.

No nā nūhou meaʻai a me nā mea inu hou loa, nā hiʻohiʻona, a me nā mea ʻono maikaʻi, e hoʻomanaʻo e kipa irishtimes.com/food. Inā makemake ʻoe e kaʻana like i ka hauʻoli o The Irish Times Food & Drink Club me kāu poʻe aloha, hiki iā lākou ke hui pū me ka hahai ʻana i ka loulou i hāʻawi ʻia. E pili pū me mākou ma Facebook a me Instagram no nā mea hou a me nā kiʻi meaʻai.

