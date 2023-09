Hoʻomaikaʻi i kāu kaʻa me ka AUTO-VOX CS-2 Wireless Reversing Camera Kit

Inā makemake ʻoe i kahi pahupaʻikiʻi hoʻohuli hilinaʻi a maʻalahi hoʻi e hoʻokomo i kāu kaʻa, mai nānā ʻoe ma mua o ka AUTO-VOX CS-2. Hoʻolālā ʻia kēia ʻōnaehana pahupaʻi uila uila e hāʻawi i kahi hānai wikiō ola mai kahi pahupaʻi hope i pololei i kahi monitor in-dash, e maʻalahi iā ʻoe ke hoʻololi i kāu kaʻa ma nā wahi ākea a pale i nā pōʻino.

Hāʻawi ka AUTO-VOX CS-2 i nā hiʻohiʻona nui e hoʻokaʻawale iā ia mai nā koho ʻē aʻe ma ka mākeke. ʻO ka mea mua, hāʻawi ia i kahi laina uila uila a hiki i 33 kapuaʻi, e hōʻoia ana i kahi hānai wikiō paʻa a pau ʻole. ʻO ke kāmeʻa ponoʻī he IP68 wai a me ka lepo lepo, kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻano like ʻole. Eia kekahi, hoʻohana ka monitor LCD 4.3 ″ i ka ʻenehana hōʻailona kikohoʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻouna ʻana i nā kiʻi maʻemaʻe.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka CS-2 ʻo kāna mau kuhikuhi kaʻa kaʻa hiki ke hoʻololi ʻia, i hōʻike pololei ʻia ma ka monitor. Kōkua kēia mau alakaʻi iā ʻoe i ka hoʻoholo pololei ʻana i ka mamao a me ka hoʻonohonoho ʻana i ka wā e kaʻa ai, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka hui ʻana. Hoʻohui hou, hāʻawi ka pahupaʻikiʻi i kahi kihi ʻike ākea o 110 °, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa iā ʻoe kahi ʻike piha o ka mea ma hope o kāu kaʻa. ʻOiai i nā kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka CS-2, mahalo i kona hiki ke ʻike i ka pō.

He mea maʻalahi ka hoʻokomo ʻana i ka AUTO-VOX CS-2, me ka ʻole o ka uea i koi ʻia ma waena o ke kāmela a me ka nānā. E kau wale i ka pahupaʻikiʻi ma kāu pā laikini hope a i ʻole kahi kūpono ʻē aʻe, a hoʻopili i ka monitor i kāu dashboard a i ʻole ka pale makani me ka hoʻohana ʻana i nā kīʻaha hoʻoheheʻe. Inā ʻoe e hoʻokele i kahi sedan, SUV, kaʻa, a i ʻole RV, ʻo ka CS-2 kahi koho maʻalahi a kūpono hoʻi no ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāu kaʻa me kahi kāmela hoʻohuli.

Nā wehewehena:

- Kāmeʻa hoʻohuli: He pahupaʻikiʻi i kau ʻia ma luna o kahi kaʻa e hāʻawi i ka ʻike maopopo o ka wahi ma hope o ke kaʻa, e kōkua ana i ka mea hoʻokele i ka wā e hoʻohuli ai a kaʻa paha.

- IP68: He kūlana honua e hōʻike ana i ka pae o ka pale i ka lepo a me ka wai komo.

