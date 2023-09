Ke kūʻē nei nā Billboard Digital Metro o Los Angeles ma luna o nā pilikia palekana

Ke neʻe nei ʻo Los Angeles Metro i mua me ka hoʻolālā e hoʻokomo i 49 kikohoʻe papalua maka ʻaoʻao, e lawe ana i ka huina o nā palapala hoʻolaha kikohoʻe ma waena o ke kūlanakauhale i 86. Manaʻo ʻo Metro i ka hoʻolālā, i kapa ʻia ʻo Transportation Communication Network (TCN), e hoʻonui i $ 1 biliona i loko. loaʻa ma luna o 30 makahiki. ʻOiai ke kākoʻo nei kekahi mau keʻena kālepa kūloko i ka hoʻolālā, hopohopo nā mea hana a me nā hui kaiaulu e pili ana i ka hopena i ka ʻike maka a me ka palekana o ke kaʻa.

E hoʻolohe ʻia ka manaʻo e ka Los Angeles City Planning Commission ma Sepatemaba 14th, ma mua o ka hele ʻana i ka ʻaha kūkā o ke kūlanakauhale. E hoʻolaha ʻia nā papa hoʻolaha ma ke kūlanakauhale, me ka hapa nui e kū pono ana i nā ala ākea a me nā poʻe ʻē aʻe e kū pono ana i nā kaiāulu. Aia ke kiʻekiʻe o nā hale mai 30 a 95 kapuaʻi, me ka hapa nui he 30 kapuaʻi ke kiʻekiʻe.

Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Metro e loaʻa i ka papahana nā pono lehulehu, me ka mālama ʻana i ka manawa no ka leka uila. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia nā haʻawina i mālama ʻia e nā hui e like me ke Kulanui o Alabama ma Birmingham a me ka Federal Bureau of Transportation Statistics e hiki ke hoʻonui i nā helu ulia pōpilikia a hoʻohuli i nā mea hoʻokele. ʻO ka loaʻa ʻana o nā palapala hoʻolaha kikohoʻe ma Florida a me Alabama ua hoʻonui i ka nui o ka hāʻule ʻana e 25% a me 29%.

ʻO nā kūlanakauhale ʻē aʻe o Kaleponi Hema, ʻo ia hoʻi ʻo La Mesa, ua noʻonoʻo hoʻi i nā manaʻo hoʻopiʻi kikohoʻe akā ua hōʻole iā lākou ma muli o nā hopohopo e pili ana i ka hoʻokele kaʻa. ʻAʻole lawa ka mālama ʻana o Metro no ka ʻae ʻana i nā kiʻi pāpaʻi e hoʻololi i kēlā me kēia ʻewalu kekona ke hoʻohālikelike ʻia me nā kūlanakauhale ʻē aʻe a me nā mokuʻāina kahi e loli ai nā kiʻi i kēlā me kēia ʻehā a ʻumi kekona.

Ke hoʻopaʻapaʻa nei ka poʻe kūʻē e hāʻawi nā papa hoʻolaha kikohoʻe i ka pōʻino o ke kūlanakauhale, hoʻohuli i nā mea hoʻokele, a me ka hopena i ka palekana o ka mea hoʻokele. Ke kāhea nei lākou i ka ʻaha kūkā o ke kūlanakauhale e koho kūʻē i ka papahana.

ʻOiai ke kākoʻo nei kekahi mau alakaʻi ʻoihana i ka manaʻo hoʻolaha kikohoʻe, ʻo nā hui kaiaulu, nā ʻaha kūkā kaiāulu, a me nā mea hana e kūʻē nei. Manaʻo lākou ʻaʻole i ʻoi aku ka nui o ka loaʻa kālā i loaʻa mai nā palapala hoʻolaha kikohoʻe ma mua o nā hopena maikaʻi ʻole no ka ʻike maka o ke kūlanakauhale a me ka palekana o ke kaʻa.

Sources:

