ʻO Apple Watch Series 8: ʻO ka Benchmark i nā Smartwatches

Ua hoʻihoʻi hou wau i ka Apple Watch Series 8 ma koʻu lima, a hauʻoli wau i ka ʻike ʻana ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o kaʻu i hoʻomanaʻo ai. Ua ʻike ʻia ka Apple Watch no kāna hoʻolālā maikaʻi a me kāna hana, a ʻoiaʻiʻo nō e ola i kona kaulana.

ʻO kekahi o nā mea e hoʻokaʻawale ai i ka Apple Watch ʻo kona hoʻohana maʻalahi. He mea maʻalahi ke ʻaʻahu, hoʻohana, a me nā mea āpau. ʻAʻole like me nā wati akamai ʻē aʻe i hiki ke nele a maikaʻi ʻole paha i hoʻolālā ʻia, he hauʻoli ka Apple Watch e hoʻohana. Ua kūpaʻa kona hoʻolālā mai ka mana mua, e hōʻike ana ua loaʻa iā Apple mai ka hoʻomaka.

He ʻano koʻikoʻi ka hui o ka kūleʻa o Apple Watch. ʻO ka ʻōnaehana hoʻokuʻu wikiwiki e maʻalahi ke hoʻololi i nā kaula, a ʻo ka loaʻa ʻole o nā lugs e mālama i ka hihia a me ka ʻoluʻolu. ʻO wau iho, makemake wau i ka hui Braided Solo Loop, he māmā, ikaika, holoi ʻia, a ʻoluʻolu hoʻi. Hoʻohui ia i ka hoʻolālā holoʻokoʻa aesthetic o ka wati me ka ʻole o ka lanakila ʻana.

No ka poʻe makemake e ʻaʻahu i ka Apple Watch me kahi wati kuʻuna, kūpono ka Braided Solo Loop. He haʻahaʻa a ʻoluʻolu hoʻi, e maʻalahi ke hoʻopaʻa ʻia me kahi wati ʻē aʻe ma ka pulima ʻē aʻe. ʻO ka hiki ke hoʻopilikino i ka maka wati e hoʻohui pū i kona versatility a me ka hoʻopiʻi.

Ma ke ʻano o ka hoʻoikaika kino a me ka nānā ʻana i ke olakino, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Apple Watch Series 8. Hāʻawi ia i nā leka hoʻomaopopo, nā uku kelepona, ka mana mele, a me ka hoʻopaʻa kino kūpono. Hoʻomaʻamaʻa ka mākaʻikaʻi kaʻa, hāʻawi i nā māka neʻe, a uku iā ʻoe me nā mekala no ka hoʻokō ʻana i kāu mau pahuhopu. Hāʻawi pū ia i nā leka hoʻomaopopo me ka hilinaʻi a hāʻawi i nā ʻano maka wati e koho ai.

Eia naʻe, loaʻa i ka Apple Watch kona mau hemahema. ʻAʻole ʻoi aku ka maikaʻi o ke ola pākaukau, ʻoi aku ka lōʻihi ma kahi o ʻelua mau lā piha me ka liʻiliʻi o ka hoʻohana. ʻAʻole ʻoi aku ka holomua o ka nānā ʻana i ka hiamoe e like me nā mea hoʻokūkū e like me Samsung, nāna e hāʻawi i nā hiʻohiʻona kikoʻī hiamoe.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka Apple Watch Series 8 kahi smartwatch kiʻekiʻe e hāʻawi ana i kāna mau ʻōlelo hoʻohiki. Hoʻohui ia i ka hoʻolālā nani, maʻalahi o ka hoʻohana ʻana, a me ka hana hilinaʻi e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana kūikawā. ʻOiai aia kekahi mau hemahema liʻiliʻi, ʻoi aku kona ikaika ma mua o lākou.

– Andy Boxall / Kikohoʻe Trends