No ke aha i hāʻule ai nā pilina: ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻopili ʻana a me ke kamaʻilio

I loko o ka pilina, ʻo ka ʻae ʻana, ka ʻike, ke kamaʻilio ʻana, ka hilinaʻi, a me ka ʻoiaʻiʻo he mea nui ia no ka hoʻokumu ʻana i kahi kūpono no ka pilina, ulu, a me ka hauʻoli. Eia naʻe, ʻo ka holomua o ka pilina pili ʻia e nā ʻano hoʻopili.

ʻO ke ʻano hoʻopili e pili ana i ke ʻano o ka pili ʻana o ke kanaka me nā poʻe ʻē aʻe i ka pilina pili, i hoʻopili ʻia e ka waiwai ponoʻī a me ka hilinaʻi interpersonal. Ua wehewehe ʻo Therapist ʻo Jordan Dann i kēia mau ʻano hoʻopili, me nā hoʻolālā i aʻo ʻia i ka wā kamaliʻi e pale iā ia iho, e hoʻohālikelike i ke ʻano o ka hui ʻana o ka poʻe, hakakā, hana, a pane i ka pilina.

Nui nā kumu i pau ʻole ai ka pilina, e like me ka haʻi ʻana e Jordan Dann.

ʻO ka mea mua, hiki i nā manaʻo like ʻole e pili ana i nā ʻano hoʻopili ke alakaʻi i nā kuhi hewa a me nā hakakā. He mea koʻikoʻi ke kamaʻilio e pili ana i nā ʻano hoʻopili pilikino i ka hoʻomaka ʻana o kahi pilina e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka hoʻokele a hana i nā mea.

He kuleana koʻikoʻi nō hoʻi ka trauma pili i hoʻopaʻa ʻole ʻia i ka dynamics pili. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana a me ka ʻike ʻana i ka mōʻaukala pili e kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o nā ʻano hoʻopili. ʻO nā ʻike i hala a me ka hānai ʻana e hoʻohālike i ko mākou manaʻo no nā pilina, a me ka hoʻomaopopo ʻana i kēia hiki ke alakaʻi i ka ʻike a me ka ulu ʻana.

ʻO ka hāʻule ʻole o ka launa ʻana i nā ʻokoʻa ke kumu ʻē aʻe e haʻalulu ai nā pilina. Hiki ke olakino ka paio a me ka hoʻopaʻapaʻa i ka pilina, no ka mea, ʻae lākou i nā hoa e hoʻomaopopo maikaʻi aku i nā manaʻo o kekahi. Eia naʻe, inā ʻaʻole hiki i nā mea mālama i kā mākou hānai ʻana ke hoʻoponopono i kā lākou mau paio, hiki iā mākou ke paʻakikī e kamaʻilio maikaʻi i kā mākou pilina pū kekahi.

ʻO ka hope, ʻo ka hiki ʻole ke hoʻomohala i kahi paʻa paʻa e hāʻawi i ka hāʻule ʻana o ka pilina. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka manaʻo i ke kuleana pili no ka palekana o ka naʻau e hiki ke hoʻoulu i ka hilinaʻi a hana i kahi paʻa paʻa i loko o ka pilina.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mea a me ka ʻike ʻana i ke ʻano hoʻopili ponoʻī a me kā lākou hoa pili i ka pilina holomua. Ma ka hoʻoponopono ʻana i ka trauma pili i hoʻopaʻa ʻole ʻia, ke kamaʻilio maikaʻi ʻana i nā ʻokoʻa, a me ka hoʻokumu ʻana i kahi pilina paʻa, hiki i nā kāne ke hana i kahi pilina olakino a ʻoi aku ka hoʻokō.

