Ke alo nei ʻo Apple Stock i nā pilikia ʻenehana i waena o ka haunaele o ka mākeke

Ua ʻike ʻo Apple (AAPL) i kahi emi nui o kāna kumukūʻai kumukūʻai, e nalowale ana ma luna o 6% i nā lā ʻelua i hala iho nei, e hōʻailona ana i ka paheʻe nui loa i loko o 10 mau mahina. Ua hopena kēia ma kahi o $ 200 biliona i ka nui o ka mākeke mai ka Pōʻakahi. ʻO ka hāʻule ʻana o ke kumukūʻai kūʻai like me nā hōʻike o nā luna Kina e koi ana i nā limahana aupuni e hoʻōki i ka hoʻohana ʻana i nā kelepona Apple. Eia nō naʻe, ʻaʻole pili ka pilikia o kēia manawa e kū nei iā Apple i kāna huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe, akā ʻo kāna palapala kiʻi.

I hoʻokahi mahina i hala aku nei, ua hōʻea ʻo Apple stock i kahi kiʻekiʻe o nā manawa a pau, i ukali ʻia e kahi hāʻule nui, nā mea like ʻole i ʻike ʻia ma mua. Hōʻike nā ʻano mōʻaukala e mau ana ka nāwaliwali o ka waihona o Apple no hoʻokahi mahina. ʻOiai ua loaʻa i ke kumukūʻai kahi hui i ka hapa hope o ʻAukake, ʻo ka emi ʻana o kēia manawa ua hoʻopau i ka hapa nui o ia mau loaʻa, e waiho ana i ke kumukūʻai kokoke i nā haʻahaʻa he nui.

Ua hōʻike ka poʻe loiloi i kahi manaʻo maikaʻi ʻole ma Apple stock, e alakaʻi nui ana i ka hanana hoʻolaha iPhone 15. Ua ʻike ʻia ka hui pinepine ʻana o Apple stock ma mua o ia mau hanana akā ʻike ʻia kahi kūʻai aku ma hope. Hōʻike ka ʻikepili mōʻaukala i ʻehā mau makahiki he mahina paʻakikī ʻo Sepatemaba no Apple stock, a ma 10 o nā makahiki he 12 i hala iho nei, ua hāʻawi ke kumukūʻai i nā hopena maikaʻi ʻole ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone.

ʻOiai ka emi ʻana o ke ʻano holoʻokoʻa, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo ʻOkakopa he mahina ikaika loa ia no Apple stock. Eia naʻe, ua haʻalele kēia makahiki mai kēlā ʻano. Hoʻohui ʻia, ʻo ka hana pale ʻana o Apple i ka mākeke ua kōkua i nā hopohopo pili kālā. ʻOiai ua ʻike ka waiwai i ka hoʻonui ʻia ʻana o 35% i kēia makahiki, ua pale ia i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hoʻihoʻi o nā ʻoihana ʻenehana ʻē aʻe e like me Nvidia (210%) a me Meta Platforms (150%).

Ke kū nei ʻo Apple i ʻekolu mau hapaha o ka emi ʻana o ka ulu kālā o ka makahiki. Ua alakaʻi kēia i nā mea noiʻi e huki i nā hoʻohālikelike me IBM, kekahi ʻenehana loea i ʻike i ka emi ʻana o ke kumukūʻai ma hope o ka manawa o ka hana kālā like. ʻO ke kī nui e pono ai ʻo Apple e nānā i ka ulu ʻana o ka loaʻa kālā i mea e mālama ai i ka waiwai o kāna waiwai ma ke ʻano he ʻoihana ulu.

Ke nānā nei i mua, manaʻo ʻo JPMorgan inā e hoʻomau nā ʻano o kēia manawa, hiki i nā mea hoʻopukapuka ke kūʻai aku i kā Apple stock ma hope o ka hanana iPhone a hoʻihoʻi hou i kā lākou hoʻopukapuka ʻana i nā ʻoihana e like me Meta, Microsoft, a me Nvidia, i manaʻo ʻia ʻo ia nā koho kiʻekiʻe e nā mea loiloi JPMorgan.

Nā Puna: Yahoo Waiwai