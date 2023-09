ʻO ka Apple Watch Ultra: ʻO wai ka mea maoli?

Ua kūʻai ʻia ʻo Apple Watch Ultra ma ke ʻano he smartwatch no nā mea hoʻolalelale, akā ma hope o hoʻokahi makahiki o ka hoʻohana ʻana iā ia, ʻaʻole maopopo ʻia ʻo wai kāna mea ʻike maoli. ʻOiai ke kaena nei ka Ultra i nā hiʻohiʻona e like me ka pahu titanium, ka pale wai, a me ka hiki ke luʻu ʻana, hāʻule ʻo ia ma ke ʻano he mea hoʻokūkū Garmin i ka wā e pili ana i ka palekana a me nā hihia hoʻohana ʻenehana. Akā, ʻoi aku ka maikaʻi o kāna mau hiʻohiʻona hoʻoikaika kino no ka poʻe hoʻokalakupua hapa manawa a me nā koa hopena pule.

Eia naʻe, ʻaʻole makemake ka poʻe i kūpono i kēia wehewehe i ka Ultra. Hōʻike nā hōʻike Anecdotal e noʻonoʻo paha ka poʻe akamai i ka ʻenehana i ka nele o nā hiʻohiʻona akamai ma Garmin a i ʻole nā ​​wati multisport ʻē aʻe e noʻonoʻo i ka Ultra. Akā, ehia maoli kēia poʻe? Ma kahi hui holo kūloko, ʻaʻahu ka hapa nui o nā lālā iā Garmins a i ʻole Apple Watches maʻamau, a i ka nīnau ʻana, ʻōlelo lākou ʻaʻole lākou i manaʻo i ka pono o ka Ultra.

No laila, inā e haʻalele mākou i ka manaʻo ʻo ka Ultra no nā mea hoʻokūkū, no wai ia? Hiki paha iā ia ke hoʻopiʻi i nā nerds ʻenehana e makemake ana i ke ola pākaukau multiday, akā he mea kānalua paha ia. Nui nā mea hoʻohana Apple Watch e hoʻopiʻi nei e pili ana i ke ola pākaukau ʻaʻole makemake i nā mea hiki ke hoʻohana ʻia. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, makemake lākou i ka maʻalahi o kahi tracker fitness a ʻoluʻolu paha i kā lākou Garmin a i ʻole Fitbit.

Ma waho aʻe o ka hoʻoikaika kino, ʻo ka hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Ultra ʻo kona ola pākaukau. Eia nō naʻe, ke hoʻomohala nei ʻoe i kahi hana maʻamau, ʻoi aku ka pono o ke ola pākaukau multiday. I ka hopena, hiki i ka Ultra ke hoʻopiʻi i nā mea hoʻohana mua e mahalo i kāna pono kūpono a me nā hiʻohiʻona waho. Eia nō naʻe, me ka watchOS 9 e lawe mai ana i kēia mau hiʻohiʻona i nā hiʻohiʻona Apple Watch maʻamau, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hōʻoia ʻana i ka uku kumukūʻai o ka Ultra.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka Ultra he wati akamai maikaʻi loa, akā ʻaʻole paha i ʻike ʻia i kāna ʻike maoli. Hāʻawi kona mau hiʻohiʻona i ka poʻe hoʻokalakupua, akā me he mea lā ʻaʻole pono ka hapa nui o nā mea kūʻai aku i kēia mau hiʻohiʻona a i ʻole ʻoi aku ka hauʻoli me nā mea hana ʻē aʻe ma ka mākeke.

