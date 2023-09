Minecraft 1.8.9: ʻO ka mana kūpono no PvP

I ka honua o Minecraft, ʻo ka hakakā kahi mea koʻikoʻi o ka pāʻani, ʻoiai e pili ana i ka pāʻani pāʻani-vs-player (PvP). Eia naʻe, ua hoʻololi ʻia ka ʻōnaehana kaua i nā makahiki, a ʻaʻole i hoʻokipa maikaʻi ʻia kēia mau hoʻololi a pau e ke kaiāulu. ʻO ka hopena, nui nā kaiāulu PvP a me nā mea pāʻani i huli i nā mana kahiko o ka pāʻani e ʻimi i nā mea a lākou i manaʻo ai he mau lā hanohano o ka hakakā PvP.

I ka hiki ʻana mai i ka mana maikaʻi loa no PvP, hoʻomaka ke kūkākūkā i kahi koho ma waena o Minecraft 1.7 a me 1.8. ʻOiai ʻaʻohe kuʻikahi ma waena o kēia mau hoʻololi ʻelua, makemake ka hapa nui o nā kikowaena PvP a me nā mea pāʻani i ka mana 1.8.9.

ʻO ka makemake no Minecraft 1.8.9 e like me ka ʻike PvP hope loa e pili ana i ka hapa nui o nā manaʻo o nā mea pāʻani a me nā koho mana kikowaena. Manaʻo nui ʻia kēia mana e ke kaiāulu no kāna hoʻemi ʻana i ka hoʻokomo ʻana, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻonohonoho hou i kā lākou sprint animations me ka wikiwiki a ʻike i nā pilikia liʻiliʻi me nā kaomi wikiwiki.

ʻOiai ua aloha nui ʻia ʻo Minecraft 1.7 e nā mea he nui ma muli o kāna pahu pahu a me nā ʻokoʻa, ua loaʻa iā 1.8.9 ke poʻo inoa o ke kūlana gula no PvP. He hōʻano hou ia i hoʻoponopono i kekahi mau pōpoki i hoʻohana ʻia ma 1.7, e like me ka sprint glitch a me nā pua e hōʻino ai i ka pōloli i nā mea pale kaua.

ʻOiaʻiʻo, ʻaʻohe mana o ka pāʻani me ka ʻole o kona mau hemahema a me nā pōpoki. Loaʻa iā Minecraft 1.8.9 kāna mau pilikia ponoʻī me ka hoʻouka kaua a me ka ping, e alakaʻi ana i nā manawa e hiki ai i nā mea pāʻani me nā pilina maikaʻi ʻole ke hana i ka pōʻino ma waho o kā lākou melee. Eia nō naʻe, ʻoiai kēia mau hemahema, ʻo 1.8.9 ka mea i koho ʻia no ke kaiāulu PvP ma muli o kona manaʻo nui i ka neʻe ʻana, ke kaomi wikiwiki, a me ka ʻike ʻana i nā ʻenehana koʻikoʻi e like me ka sprint resets, block-hitting, a me ka hoʻonohonoho pono ʻana i nā kiʻi lawaiʻa.

ʻO ka loaʻa ʻole o nā cooldowns ma 1.8.9 hiki i nā mea pāʻani ke hilinaʻi i kā lākou dexterity manual a me ke kūlana hoʻolālā, e hana ana i ka wikiwiki kaomi a me ka neʻe ʻana i nā mea koʻikoʻi i ka loaʻa ʻana o ka lanakila. I ka hoʻohālikelike ʻana, ua hoʻoneʻe ka 1.9 Combat Update i ka nānā ʻana mai ka wikiwiki kaomi a hoʻemi iki i ka strafing a me ka neʻe.

ʻO ka hope loa, ʻo ka hoʻoholo ma waena o ka hoʻohana ʻana iā Minecraft 1.7 a i ʻole 1.8.9 no PvP e iho i lalo i ka makemake pilikino. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo ka hapa nui o nā kikowaena e hana nei i ka mana 1.8.9, e hōʻike ana e hoʻomau paha kēia koho no ka wā e hiki mai ana. ʻAʻole i hōʻike ʻo Mojang, ka mea hoʻomohala o Minecraft, i ka manaʻo e hoʻihoʻi i nā hoʻololi kaua i hoʻokō ʻia ma ka mana 1.9.

Sources:

- Ka nānā ʻana o ka ʻōnaehana kaua Minecraft 1.8.9:

[inoa kumu]

- Minecraft 1.7 vs. 1.8 PvP manaʻo a me nā manaʻo kaiaulu:

[inoa kumu]