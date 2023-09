ʻAe ʻia ke kānāwai EU hou i nā kamaʻilio ʻaoʻao ʻekolu ma WhatsApp

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua ʻike ka European Union's Digital Markets Act (DMA) i nā hui ʻenehana nui e like me nā kiaʻi puka, me ka hui makua o WhatsApp, ʻo Meta. No ka hoʻokō ʻana i nā lula hou, ua hoʻolauna ʻo WhatsApp i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo "nā kamaʻilio ʻaoʻao ʻekolu" i kāna mana beta. E ʻae kēia hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana e loaʻa a pane i nā memo mai nā poʻe e hoʻohana ana i nā polokalamu leka uila ʻē aʻe.

Hoʻokaʻawale ka DMA i nā kiaʻi puka e pili ana i kā lākou lawelawe kahua kahua, me kekahi mau hui e ʻike ʻia i nā papa inoa he nui. No ka laʻana, hāʻawi ʻo Google i nā lawelawe like ʻole i manaʻo ʻia he kiaʻi puka, e like me Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android, a me YouTube. Pēlā nō, hana ʻo Meta i nā ʻoihana pūnaewele e like me Facebook a me Instagram, me kahi lawelawe intermediation a me kahi kahua hoʻolaha.

ʻO ka EU e pili ana i nā polokalamu leka uila e like me Number-Independent Interpersonal Communication Services (N-IICS) a ua hoʻokomo iā WhatsApp a me Messenger ma lalo o kēia māhele. ʻO ka launa pū ʻana ma waena o nā paepae leka he koi ia no nā kiaʻi puka, e ʻae i nā mea hoʻohana o nā polokalamu e like me Signal, Telegram, a i ʻole Snapchat e kamaʻilio me nā mea hoʻohana WhatsApp a me Messenger me ka ʻole o ka pono o kahi moʻokāki ma ia mau kahua.

Ma ke ʻano he pane i ka hoʻoponopono hou, ua hoʻomaka ʻo WhatsApp e hana i ka interoperability i kāna mana hoʻomohala no ka Android. ʻO ka pahuhopu e hiki ke kamaʻilio maʻemaʻe me nā lawelawe leka ʻaoʻao ʻekolu. Pono nā kiaʻi puka e hoʻokō i nā lula i loko o ʻeono mahina, ʻo ia hoʻi e loaʻa ka interoperability piha a hiki i Malaki 2024.

ʻO ka mea nui, ʻaʻole i manaʻo ʻia ʻo Apple's iMessage he lawelawe leka uila ma lalo o kēia mau lula, no ka mea ʻaʻole ia e hoʻokō i ka paepae mea hoʻohana i hoʻonohonoho ʻia e ka EU.

Ke neʻe nei i mua, pono ʻo WhatsApp e hoʻoponopono i nā pilikia ʻenehana e hōʻoia i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe e like me ka hoʻoili ʻana i nā faila, nā kelepona wikiō, a me nā memo leo e pili pū me nā lawelawe ʻaoʻao ʻekolu. ʻO kēia hiʻohiʻona hou e hōʻailona ai i ka hoʻomaka ʻana o kahi papahana koʻikoʻi no ka hui WhatsApp, ʻoiai lākou e hana nei e hoʻokō me ka ʻōnaehana hoʻoponopono o ka EU.

Nā wehewehena:

- Digital Markets Act (DMA): Hoʻokumu ʻia ka ʻōnaehana hoʻoponopono e ka European Union e hoʻoponopono i ka hana a me ka mana o nā ʻoihana ʻenehana nui i kapa ʻia ʻo nā kiaʻi puka.

- Gatekeepers: ʻO nā hui ʻenehana i ʻike ʻia e ka EU he mana koʻikoʻi a me ka mana ma luna o nā mākeke digital.

- Interoperability: ʻO ka hiki i nā polokalamu like ʻole a i ʻole nā ​​​​paepae ke kamaʻilio a hana pū me ka maʻalahi.

- Number-Independent Interpersonal Communication Service (N-IICS): He huaʻōlelo hoʻoponopono i hoʻohana ʻia e ka EU e kuhikuhi i nā polokalamu leka uila.

- Hoʻopili i ka hopena: He ana palekana e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pilikino a me ka palekana o ke kamaʻilio ʻana ma o ka hoʻopili ʻana i nā memo ma ke ala e hiki ai i nā mea i manaʻo ʻia ke wehe a heluhelu iā lākou.

Nā kumu: Nā alakaʻi alakaʻi o ka European Union Digital Markets Act (DMA), WABetaInfo.