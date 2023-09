Ua hōʻoia ʻo Senate iā Gomez iā FCC: Hoʻohou ma Digital Equity

Ua hōʻoia hou ka Senate i ke koho ʻana o Mr. Gomez i ka Federal Communications Commission (FCC). Hōʻike kēia koho i kahi ʻanuʻu i mua i ka ʻimi ʻana i ke kaulike kikohoʻe ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Ma waho aʻe o kēia hōʻoiaʻiʻo, aia kekahi mau hanana hou i ka broadband a me ka ʻoihana pūnaewele. Ua hoʻohui ʻia kahi module hou i ka Broadband Infrastructure Playbook, e hāʻawi ana i nā alakaʻi a me nā hana maikaʻi loa no ka hoʻonui ʻana i ka ʻike i ka pūnaewele wikiwiki. Ke manaʻo nei kēia module e hoʻoponopono i nā pilikia kikoʻī e kū nei i nā kaiāulu i mālama ʻole ʻia i ka hoʻopili ʻana i ka māhele kikohoʻe.

Eia kekahi, ua lilo ʻo Virginia i mokuʻāina hou loa e hoʻokuʻu i kāna hoʻolālā hana broadband ʻelima makahiki. Hōʻike kēia hoʻolālā i nā hoʻolālā a me nā pahuhopu no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōnaehana broadband a me ka pilina ma waena o ka mokuʻāina. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi palapala alanui no ka hana, manaʻo ʻo Virginia e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā kamaʻāina āpau i nā lawelawe pūnaewele hilinaʻi a kūpono hoʻi.

Hōʻike kēia mau mea hou i ke koʻikoʻi o ke kaulike kikohoʻe i ka nohona o kēia mau lā. ʻO ka māhele kikohoʻe e pili ana i ka ʻokoʻa ma waena o ka poʻe i loaʻa a hiki ke hoʻohana pono i nā ʻenehana kikohoʻe, e like me ka pūnaewele, a me ka poʻe ʻaʻole. He mea koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i kēia āpau no ka hāpai ʻana i ka manawa like, ka hoʻonaʻauao, a me ka hoʻomohala waiwai.

I ka hopena, ʻo ka hōʻoia ʻana o Mr. Gomez i ka FCC, ka hoʻohui ʻana i kahi module hou i ka Broadband Infrastructure Playbook, a me ka hoʻolālā hana broadband a Virginia e hōʻike ana i nā ala kūpono i ka loaʻa ʻana o ke kaulike kikohoʻe. Hoʻohana kēia mau hana i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia i kū ʻia e nā kaiāulu i mālama ʻole ʻia a hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea āpau i nā lawelawe pūnaewele hilinaʻi a me ka uku.

