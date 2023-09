Hoʻolaha ʻo Apple i ka hanana hāʻule: Nā iPhones hou a me iOS 17 mau hiʻohiʻona

Ua hoʻonohonoho ʻo Apple i kahi lā no kāna hanana hāʻule, kahi i manaʻo ʻia e wehe i nā iPhones hou a me kahi Apple Watch hou. Ma kahi o kēia, e hoʻokuʻu ʻia ʻo iOS 17, ka mana hou o ka ʻōnaehana hana o Apple. Aia ʻo iOS 17 i ka hoʻomohala beta no kekahi mau mahina a e loaʻa paha no ka hoʻoiho lehulehu ma hope o ka hanana ʻo Kepakemapa 12.

No laila, he aha kā mākou e manaʻo ai mai iOS 17? Eia kekahi mau hiʻohiʻona nui:

1. Ko Safari's Text-to-Speech Feature

Hoʻokomo ʻo iOS 17 i kahi hiʻohiʻona "Listen to Page" hou ma Safari. Ma ke kaomi ʻana i ka ʻaoʻao haʻahaʻa a me ka poʻokela A ma ka ʻaoʻao o ka pahu helu wahi, hiki i nā mea hoʻohana ke komo i kahi papa kuhikuhi e hiki ai i ka leo o Siri ke heluhelu i ka ʻaoʻao pūnaewele holoʻokoʻa, me ka ʻike ma nā kiʻi. Pono kēia hiʻohiʻona no ka wā e piha ai nā lima o nā mea hoʻohana a ʻaʻole paha kā lākou mau aniani heluhelu.

2. ʻIke lele ma o nā leka kikokikona

E maʻalahi ka hāʻawi ʻana i ka ʻike lele me iOS 17. Hiki i nā mea hoʻohana ke paʻi wale i ka mokulele a me ka helu lele i kekahi, a laila hiki iā ia ke kaomi a paʻa i ka leka e ʻike i nā ʻike kikoʻī holo e like me ke ala, ke kūlana (ma ka manawa a lohi paha), a me ka ukana. e koi i ka carousel no ka hiki ʻana mai. E kōkua nui kēia hiʻohiʻona i ka poʻe e kiʻi ʻia ma ke kahua mokulele.

3. Nā hiʻohiʻona hou Facetime

Aia kekahi mau hiʻohiʻona hou i hoʻohui ʻia i Facetime ma iOS 17. Inā ʻaʻole i pane ʻia kahi kelepona Facetime, hiki i nā mea hoʻohana ke haʻalele i kahi leo leo Facetime. Eia hou, hiki i nā mea hoʻohana ke ʻike i kahi kope manawa maoli o ka mea a ka mea kelepona e ʻōlelo ai inā koho lākou e hoʻouna i ke kelepona i ka leka uila. ʻAe kēia i nā mea hoʻohana e hoʻoholo inā makemake lākou e pane i ke kelepona a waiho paha i ka leo leo, me ka ʻike ʻole o ka mea kelepona.

4. Holoi maʻalahi o nā kikokikona hōʻoia ʻelua kumu

Ua maʻalahi ka iOS 17 e hoʻokele i nā kikokikona hōʻoia ʻelua kumu. ʻO kēia mau code, ka mea e hāʻawi i kahi ʻāpana palekana no ke komo ʻana i nā lawelawe, hiki ke holoi ʻia i kēia manawa ma hope o ka hoʻohana ʻia ʻana. Ma ka ʻae ʻana i ka koho "Clean up Automatically" i nā ʻōkuhi> Nā koho ʻōlelo huna, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopau i kā lākou Messages app i kēia mau code e mālama i kā lākou pahu pahu.

5. Hoʻololi ke ʻano kūmau ʻaʻole e hoʻopilikia i kahi uaki hoʻōla nani

Hoʻokomo ʻo iOS 17 i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "Standby." Ke hoʻopiʻi nā mea hoʻohana i kā lākou kelepona i ka pō a kau iā lākou ma ka ʻaoʻao, e hoʻololi ke kelepona i kahi uaki ala moe maʻalahi a maʻalahi. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohui i nā mea hoʻomanaʻo, nā kumukūʻai kūʻai, nā poʻomanaʻo nūhou, a me ka ʻike pākaukau i ka hōʻike e hoʻopilikino i kā lākou ʻike mode Standby.

E hoʻomanaʻo, ʻaʻole kūpono ʻo iOS 17 me nā iPhones āpau. ʻO ka mea nui, ʻaʻole e loaʻa i ka iPhone 8, 8 Plus, a me iPhone X ka mea hou.

