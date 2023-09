Pehea ka ulu ʻana o nā meaʻai poʻe pôpeku i nā makahiki he 50 i hala

Ua wehewehe ʻo Daniel Nisbet, ka luna hoʻokō kiʻekiʻe o ka Hui Pōpeku o Wales National Youth Teams i ke ʻano o ka loli ʻana o nā meaʻai o ka poʻe pôpeku i nā makahiki he 50 i hala. Ma mua, ua liʻiliʻi ka manaʻo nui i ka meaʻai, me nā mea pāʻani e hāʻawi ʻia i kahi kakahiaka Pelekane kuʻuna ma mua o kahi pāʻani. Eia naʻe, mai ka waena o 1990s, ua lilo ka meaʻai i mea koʻikoʻi o ka hoʻomākaukau ʻana o ka mea pāʻani no kahi pāʻani.

I kēia lā, hoʻohana nā hui pōpeku i nā meaʻai meaʻai e hoʻolālā i nā meaʻai a nā mea pāʻani ma ke ʻano loea. Hoʻopili ʻia kēia mau meaʻai i nā pono o kēlā me kēia mea pāʻani, ma muli o ka mea a lākou e makemake ai e hoʻokō. E nānā pono kākou i ka loli ʻana o ka ʻai o nā mea pāʻani i nā makahiki.

ʻO ka kakahiaka kakahiaka

I ka wā ma mua, loaʻa i ka poʻe pôpeku i ka palai mua a i ʻole ke kīʻaha o nā cereal i uhi ʻia i ke kō e like me Frosties e loaʻa ai ka ikehu i loko o ko lākou kino. I kēia mau lā, loaʻa i nā mea pāʻani nā omelet me ka spinach, nā halo, nā ʻōmato, a me ka avocado no ka ʻaina kakahiaka. ʻO ka manaʻo nui i kēia manawa i ka ʻai ʻana i ka nui o ka protein, me nā hua e hāʻawi i kahi kumu nui o ka protein no ka hoʻoponopono ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana.

aina awakea

Ma mua, ua ʻai ka poʻe pôpeku i ka ʻiʻo ʻulaʻula, e like me ka steak, burgers, a i ʻole spaghetti bolognese. I kēia lā, ʻōlelo ʻia nā mea pāʻani e loaʻa i ʻelua ʻāpana o ka umauma moa, ʻelua ʻāpana ʻuala, a me ʻelua ʻano mea kanu. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻuala ma mua o ka ʻuala no ka mea ʻoi aku ka nui o nā kalapona. I ka lā ma mua o ka pāʻani, hoʻokuʻu wikiwiki ʻia e like me ka pasta.

meaʻai māmā

I ka wā ma mua, loaʻa i nā mea pāʻani kahi ʻāpana ʻalani i ka hapalua manawa a i ʻole e ʻai i nā pi jelly no ka ikaika wikiwiki. I kēia mau lā, ʻoi aku ka noʻonoʻo o nā mea pāʻani i ka hoʻohui ʻana o ko lākou kino a koho i ka hoʻōla hou ʻana o ka protein i nā lulu a i ʻole nā ​​​​nati e like me nā mea ʻai. I ka lā ma mua o ka pāʻani, hiki iā lākou ke ʻai i kahi inu waipika, e like me Gatorade a i ʻole Lucozade.

awakea

Ma hope o ka pāʻani, loaʻa i nā mea pāʻani nā iʻa a me nā ʻāpana no ka loaʻa ʻana o ka protein a me nā kalapona hāʻawi i ka ikehu, akā ua paʻa kēia i nā momona momona maikaʻi ʻole. I kēia mau lā, loaʻa i nā mea pāʻani he salmon fillet me ʻelua ʻāpana laiki ʻulaʻula a me ʻelua mau mea kanu. Ma mua o ka pāʻani, hoʻouka lākou i ka pasta keʻokeʻo a me ka laiki, ʻoiai ʻo ia ka wahie o ke kino no ka ikehu.

Alcohol

ʻO ka inu ʻawaʻawa kekahi ʻāpana o ka moʻomeheu pôpeku, me nā mea pāʻani e hui pū ana ma hope o kahi pāʻani. Eia naʻe, ua ʻike ʻia i kēia manawa ʻo ka waiʻona e hoʻolohi i ka hoʻihoʻi ʻana a keʻakeʻa nei i ka lawe ʻana i nā meaʻai. I kēia mau lā, mālama ʻia ka inu ʻana no nā manawa kūikawā wale nō, a ʻaʻole nā ​​​​mea pāʻani i ka waiʻona i ka waena o ka pule inā he pāʻani e hiki mai ana.

Ma ka holoʻokoʻa, ua hoʻololi nui ʻia nā meaʻai o ka poʻe pôpeku i nā makahiki i hala aku nei, me ka nānā nui ʻana i nā hoʻolālā meaʻai pilikino a me ke koʻikoʻi o ka ʻai ʻana i nā meaʻai kūpono e hoʻokō ai i ka hana.

Sources:

– ʻO Daniel Nisbet, ka luna hoʻokō kiʻekiʻe o ka Hui Pōpeku o Wales National Youth Teams