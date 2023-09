He aha ka mea i loko o ka Huawei's New Smartphone Challenger iā Apple?

Ua hoʻokuʻu ʻo Huawei i kāna mau kelepona hou, ʻo ka Mate 60 a me ka Mate 60 Pro, a me nā mana hou o kāna mau kelepona hiki ke hoʻopili ʻia, ʻo ka Mate X5 a me ka Mate 60 Pro+. Kuhi ʻia kēia mau mea e hoʻokūkū i ka mana o Apple ma ka mākeke kelepona.

Hele mai ka moʻo Mate 60 me nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā kikoʻī. Hoʻolako ʻia me kahi kaʻina hana Kirin ikaika, a hiki i ka 12GB o RAM, a me kahi mana mālama nui. He mea kaulana hoʻi nā kāmela ma kēia mau smartphones, e hāʻawi ana i nā kiʻi a me nā wikiō kiʻekiʻe. Hoʻohui ʻia, ʻōlelo ʻia ʻo Mate 60 e hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau a me ka hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka moʻo Mate 60 ʻo kāna hoʻolālā foldable. Hōʻike ka Mate X5 i kahi hōʻike maʻalahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke pelu i ke kelepona i ka hapalua, e ʻoi aku ka paʻa a paʻa. Hoʻokomo kēia mea hou iā Huawei i ka hoʻokūkū pololei me nā kelepona hiki ke hoʻopili ʻia o Samsung.

Ma ke ʻano o ke kumu kūʻai, ua hoʻonoho ʻo Huawei i ka moʻo Mate 60 me ka hoʻokūkū kūʻē i nā hiʻohiʻona iPhone hou loa o Apple. Hoʻomaka ka Mate 60 ma 5,999 yuan ($817.70), e like me ke kumukūʻai hoʻomaka o ka iPhone 14 ma Kina. Kuhi ʻia kēia hoʻolālā kumu kūʻai i ka huki ʻana i nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i nā smartphones kiʻekiʻe ma kahi kumu kūʻai kūpono.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka mea hoʻokūkū kelepona hou a Huawei iā Apple i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona holomua a me nā kumu kūʻai hoʻokūkū. Me kāna hoʻolālā hou a me nā kikoʻī ikaika, hiki i ka moʻo Mate 60 ke lilo i mea hakakā ikaika ma ka mākeke. Ke hoʻomau nei ʻo Huawei i ka hoʻopukapuka ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, e hauʻoli ka ʻike ʻana i ke ʻano o ka ulu ʻana o nā smartphones o ka ʻoihana a hoʻokūkū pū me nā hōʻailona alakaʻi ʻē aʻe.

Sources:

– Telecom News, ET Telecom