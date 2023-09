Hoʻokuʻu ʻo Huawei i ka Mate 60 Series: He mea hoʻokūkū kūpono iā Apple ma ka mākeke kelepona ʻo Kina

Ua wehe koke ʻo Huawei Technologies o Kina i kāna ʻano hou Mate 60 o nā smartphones, e ʻohi ana i ka nānā honua no kāna ʻenehana e hōʻike ana ua lanakila ka hui i nā hoʻopaʻi US. Hiki i kēia hoʻomohala ke hoʻonoho iā Huawei i mea hoʻokūkū koʻikoʻi iā Apple. Ua hoʻolaha ʻia ka Mate 60 a me Mate 60 Pro i ka hopena o ʻAukake, a ʻelua mau hiʻohiʻona hou, ʻo ka Mate X5 a me ka Mate 60 Pro +, i hoʻokuʻu ʻia ma ka Pōʻalima.

ʻO kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa o ka moʻo Mate 60 ʻo ia kona hiki ke kākoʻo i nā kamaʻilio satelite, hiki i nā mea hoʻohana ke kau i nā kelepona a hoʻouna i nā leka ma nā wahi me ka ʻole o nā hōʻailona kelepona a i ʻole pūnaewele, e like me nā mauna a i ke kai paha. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i nā chips i hoʻohana ʻia, ua ʻike ka ʻoihana loiloi ʻo TechInsights ua hoʻohana ʻia nā kelepona e ka Kirin 9000s chip hou a China's Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Hōʻike ʻia nā hoʻokolohua wikiwiki mua e nā mea kūʻai aku Kina e haʻaheo ka Mate 60 Pro i nā wikiwiki hoʻoiho ma mua o nā kelepona 5G kiʻekiʻe.

I ka ʻōlelo o nā mea hoʻolako, ʻaʻole inoa inoa ʻo Huawei iā lākou, akā ua ʻike ʻo TechInsights ua hoʻohana ʻia nā ʻāpana DRAM a me NAND o SK Hynix o South Korea ma ka Mate 60 series. ʻO SK Hynix, ka mea i pau i ka hana ʻana me Huawei ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka US ma 2019, ke hana nei i kahi hoʻokolokolo. Loaʻa i ka Mate 60 Pro ka hapa kiʻekiʻe o nā ʻāpana chip i hana ʻia e Kina i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona mua.

Ma mua, ʻo ka mea kūʻai kelepona kelepona nui loa o ka honua, ua kū ʻo Huawei i ka emi ʻana o ka māhele mākeke ma muli o kona palena palena ʻole i nā mea hana hana chip ma hope o nā hoʻopaʻi US. Ua hāʻule kāna māhele mākeke ma Kina i ka 11% i kēia makahiki mai 27% i 2020. ʻO Apple, ma kekahi ʻaoʻao, ua lilo i mea hana mana nui ma Kina i kēia manawa, me ka piʻi ʻana o kāna mākeke mai 11% a 19%, e like me ka ʻikepili mai Counterpoint.

Manaʻo nā mea noiʻi ʻoihana e hiki i ka Mate 60 ke hoʻolaha i ke ala hou ʻana o Huawei ma ke ʻano he hoʻokūkū iā Apple ma ka mākeke Kina. ʻO ka manaʻo aloha aloha i alakaʻi ʻia e ka piʻi ʻana o nā ʻāʻī ma waena o ʻAmelika a me Kina hiki ke kōkua i ke kūʻai ikaika ʻana, me nā mea hoʻolaha mokuʻāina a me nā mea hoʻohana pūnaewele e haʻi nei i ka hoʻomaka ʻana ma ke ʻano he mea hōʻeha kūʻē i ka US Ming-Chi Kuo, kahi mea loiloi me TF International Securities, wānana ʻo Mate 60 Pro. e moku ma waena o 5.5 a 6 miliona mau ʻāpana i ka hapa lua o kēia makahiki, he 20% hoʻonui mai nā puke i hoʻolālā mua ʻia. Manaʻo hou ʻo Kuo e hiki ke hōʻea i nā moku kumulative o ka Mate 60 Pro ma kahi o 12 miliona mau ʻāpana i loko o hoʻokahi makahiki o ka hoʻomaka ʻana.

