Nā mea hoʻoneʻe waiwai: Hoʻonui ʻo Merger Talks i WestRock Co., Centene Corp. Hoʻonui i ka lanakila lanakila, a ʻo UiPath Inc. Beats i nā loaʻa kālā.

I ke kau kalepa o ka Poaha, ua hana nui na kumupaa. Eia nā mea hoʻokele waiwai nui o ka lā.

Ua ʻike ʻo WestRock Co. i ka piʻi ʻana o kāna kumukūʻai ma luna o 5% ma hope o ka hōʻoia ʻana o nā kūkākūkā hui me Smurfit Kappa. Ke noʻonoʻo nei nā hui ʻelua i kahi hui e hiki ai ke hoʻokumu iā Smurfit WestRock, he alakaʻi honua i ka hoʻopili hoʻomau. ʻO ka nūhou e pili ana i ka hoʻohui ʻana i alakaʻi i ka manaʻo maikaʻi o ka mea hoʻopukapuka kālā a kōkua i ka loaʻa ʻana o ka waiwai.

Ua hoʻomau ʻo Centene Corp. i kāna hui hou ʻana me ka piʻi ʻana ma mua o 5% o kāna kumukūʻai. Aia ia ma ke ala e hoʻolōʻihi i kāna lanakila lanakila i ʻekolu mau lā, e hōʻailona ana i kāna huakaʻi lōʻihi loa mai Iulai 24th. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka manawa maikaʻi o ka waiwai o Centene i nā ʻano kumu like ʻole, me ka manaʻo maikaʻi o ka mākeke a me ka hana kālā ikaika.

Ua ʻike ʻo UiPath Inc. i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai ma mua o 10% ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka naʻauao artificial (AI) i lanakila i ka manaʻo o ka loaʻa kālā a hoʻolaha i kahi kūʻai kūʻai. ʻOiai ua hāʻawi ka hui i kahi manaʻo conservative, ʻike ʻia nā mea hoʻopukapuka e kālele ana i nā ʻano maikaʻi o ka hōʻike o ka loaʻa kālā, e alakaʻi ana i ka piʻi nui o ka waiwai o ke kumukūʻai.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua ʻike ʻo C3.ai Inc. i ka emi ʻana o ka 13% o kāna kumukūʻai kumukūʻai ʻoiai ʻo ka hālāwai ʻana i nā wānana loiloi i kāna mau hopena hapaha. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka underperformance i nā kumu mākeke a me ka manaʻo o nā mea hoʻopukapuka e pili ana i nā kumukūʻai AI.

Ua kū ʻo ChargePoint Holdings Inc. i kahi hāʻule nui ma mua o 12% o kāna kumukūʻai kumukūʻai ma hope o ka hoʻolaha ʻana o kahi poho hohonu o $125.3 miliona i kāna hapaha lua kālā. ʻO nā hopohopo e pili ana i ka ʻoihana Kina o Apple Inc. i pili pū i ka manaʻo o ka mākeke, e alakaʻi ana i ka emi ʻana o ka ʻoi aku ma mua o 3% o ke kumukūʻai o Apple.

Ua ʻike mua ʻo GameStop Corp. i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai ma hope o ka hāʻule ʻana ma mua o 1% ma hope o ka hōʻike ʻana i nā hualoaʻa ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. ʻO ka hui, i ʻike ʻia no kāna hui ʻana me ka meme stock phenomenon, hōʻike i kona hiki ke ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o ka mākeke, akā ʻaʻole lawa kēia e hoʻomau i ka manawa kūpono i ke kumukūʻai kumukūʻai.

ʻO ka holoʻokoʻa, ua ʻike ka mākeke kumukūʻai o ka Pōʻalima i nā loaʻa a me nā poho, me kekahi mau hui e pōmaikaʻi ana mai nā kamaʻilio hui ʻana, nā hōʻike o ka loaʻa kālā maikaʻi, a me ka manaʻo o ka mea hoʻopukapuka kālā, aʻo nā mea ʻē aʻe i kū i nā pilikia a me nā hopohopo mākeke.

Nā kumuwaiwai: MarketWatch, Dow Jones & Co.