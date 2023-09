Hoʻolaha ʻo Western Digital i ka WD Blue SN580 NVMe SSD me ka hana i hoʻonui ʻia no nā mea hoihoi.

Ua hoʻolauna ʻo Western Digital i ka WD Blue SN580 NVMe SSD, kahi hoʻohui hou i kāna laina huahana o nā solid-state drives (SSDs). Hoʻolālā kūikawā ʻia no ke kaiāulu hoihoi a me ka poʻe loea, ua hoʻohana kēia kīwī i loko o ka ʻenehana NVMe PCIe Gen 4.0, e hāʻawi ana i ka pane ʻana i ka noi a me ka wikiwiki o ka wā boot.

Loaʻa ka WD Blue SN580 NVMe SSD no ke kūʻai pūnaewele ma Amazon.in a koho i nā hale kūʻai kūʻai ma India. Hele mai ia me kahi palapala hōʻoia o 5 mau makahiki, e hāʻawi ana i ka maluhia o ka noʻonoʻo i nā mea hoʻohana.

Loaʻa ka drive i nā mana mai 250GB a i 2TB, me ke kumu kūʻai hoʻomaka o Rs 4,599. ʻO kāna mau hiʻohiʻona koʻikoʻi ka ʻenehana NVMe PCIe Gen 4.0, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hana multitask ma waena o nā papahana nui a paʻakikī me ka heluhelu a me ke kākau ʻana i nā wikiwiki a hiki i 4,150 MB/s.

Hoʻokomo pū ka drive i ka ʻenehana nCache 4.0, hiki i ka hana kiʻekiʻe burst kākau hana a me ke kope wikiwiki ʻana i nā faila nui a me nā waiwai media. Me kona ʻano ʻano M.2 2280 sleek, hāʻawi ka WD Blue SN580 NVMe SSD i ka 2TB o ka waiho ʻana no nā noi, ʻikepili, nā kiʻi, nā wikiō 4K, a me nā mele.

I ka ʻōlelo o ka hilinaʻi, hāʻawi ʻo Western Digital i kahi palapala hōʻoia 5 makahiki no ka SSD, me ka helu ʻana a hiki i 900TBW (terabytes i kākau ʻia) no ka hoʻohālike 2TB. Hoʻohui ʻia, he haʻahaʻa ka mana o ka drive, e kūpono ana no ka hoʻonui ʻana i ke ola pākaukau laptop.

Ua ʻike ʻo Khalid Wani, Luna Nui o Sales ma Western Digital India, i ka ulu ʻana o ke koi no ka ʻike kamepiula immersive ma India, pono nā mea hana kiʻekiʻe. ʻO ka WD Blue SN580 NVMe SSD, me kāna ʻenehana wikiwiki NVMe PCIe Gen 4.0, e hoʻoponopono i kēia koi ma ka hōʻemi ʻana i nā manawa hoʻouka. ʻO kona ʻano slim form factor a me ka nui o ka mālama mālama ʻana e kūpono ia no nā poʻe loea a me nā mea hana makemake.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, hāʻawi ka WD Blue SN580 NVMe SSD hou i ka hana i hoʻonui ʻia a me ka hilinaʻi no ke kaiāulu hoihoi a me nā ʻoihana. Me kāna ʻenehana ʻokiʻoki a me ka hoʻolālā nani, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻoponopono pono i nā papahana nui a paʻakikī me ka mālama pono ʻana i kā lākou ʻikepili. ʻO ka loaʻa ʻana o ka drive i nā mana like ʻole a me ka palapala hoʻopaʻa palena 5-makahiki e hoʻonui i kona hoʻopiʻi.

Nā wehewehena:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, kahi protocol e hiki ai ke kamaʻilio maikaʻi ma waena o kahi mea hoʻokipa a me nā mea hoʻokele paʻa.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, kahi maʻamau kaʻa kaʻa hoʻonui kamepiula serial kiʻekiʻe.

Gen 4.0: ʻO ka hā o ka hanauna o PCIe, e hāʻawi ana i ka bandwidth hoʻonui a me ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili.

