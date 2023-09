Hōʻike ʻo Apple's Wonderlust Event i nā iPhone hou a me nā hiʻohiʻona Watch

Ua hoʻomaka ka hanana "Wonderlust" i manaʻo nui ʻia e Apple ma US, e hōʻike ana i nā iPhones hou a me nā hiʻohiʻona Apple Watch. Hōʻoia ka hanana i kekahi mau lono e pili ana i nā mea hou, ʻoiai e wehe ana i nā hiʻohiʻona i manaʻo ʻole ʻia.

ʻO kahi hoʻolaha koʻikoʻi ʻo ka hoʻololi ʻana o Apple mai nā pili Uila i ka USB-C maʻamau no ka hoʻohālike komo ʻana o ka moʻo iPhone hou, ka iPhone 15. Kūlike kēia hoʻololi me nā lula EU hou a hāʻawi paha i ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili. Eia nō naʻe, e loaʻa wale ana ka mana wikiwiki 3 USB-C ma ka iPhone 15 Pro a me Pro Max.

ʻO kekahi lono i hōʻoia ʻia ʻo ka hoʻonui ʻia o ka hiʻohiʻona "Digital Island" ma ka laina iPhone holoʻokoʻa. Hōʻike ka iPhone 15 a me 15 Plus i kahi "pill" a i ʻole uhi animated no ke kāmela a me ka notch sensor ma ka piko o ka pale. Loaʻa kēia hiʻohiʻona i nā manaʻo maikaʻi me ka iPhone 14 Pro a me Pro Max, akā hāʻawi i kēia manawa i ka hana piha me nā polokalamu ponoʻī a Apple.

ʻO nā leaks e pili ana i nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me Pro Max e hōʻike ana i nā hihia Titanium māmā a ʻoi aku ka ikaika, ʻoiai ke kū nei ke kumukūʻai e like me nā kumu mua.

Ma kahi kāhāhā kahaha, ua wehe ʻo Apple i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo Roadside Assist, e hoʻonui ana i kāna lawelawe text-via-satellite. Loaʻa ma US wale nō me ka hui pū ʻana me ka AAA, ʻae kēia lawelawe i nā mea hoʻohana e noi i ke kōkua alanui. ʻO ka hoʻopukapuka kālā ʻana o Apple i nā ʻōnaehana ukali no kāna mau lawelawe kikokikona ma o ka satellite ua pōmaikaʻi ka hui ʻAmelika Globalstar.

I ka wā o ka hanana, ua haʻi ʻo Apple CEO ʻo Tim Cook i nā moʻolelo o nā poʻe i hoʻopakele ʻia e ka hiʻohiʻona SOS text-via-satellite ma ka hiʻohiʻona iPhone 14 o kēia manawa. Ua hāʻawi pū ʻo Cook i kahi mea hou e pili ana i ka Apple Vision Pro e hiki mai ana, kahi mea hui like ʻole i manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka makahiki aʻe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hāʻawi ʻo Apple's Wonderlust i nā lono i manaʻo ʻia i ka wā e hoʻolauna ana i nā hiʻohiʻona hou e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka hana hou a me ka ʻike mea hoʻohana.

