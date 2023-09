Ua uhi ʻia ka iPhone maʻamau i nā daimana a me ke gula

ʻO kahi hui Lūkini i kapa ʻia ʻo Caviar i hana i kahi iPhone maʻamau ultra-exclusive a exorbitantly. Kuhi ʻia kēia hāmeʻa nani i ka poʻe waiwai nui, ʻaʻole i mālama i ka uku ke hiki mai i ka exclusivity.

Hōʻike ʻo Caviar iā ia iho ma ke ʻano he hōʻailona honua e hoʻolalelale ana i ka hana ʻana i nā mea waiwai maʻamau. Hoʻohui kā lākou huahana i nā ʻenehana kiʻekiʻe me nā mea nani e like me ke gula, nā daimana, ka ʻili maoli, carbon, enamel jewelry, meteorites, a me nā mea hana ʻole.

ʻO ka iPhone maʻamau i nīnau ʻia he R11,636,578. Loaʻa i ke kelepona kahi pahu kūʻokoʻa i hana ʻia mai ke gula keʻokeʻo 18K a ua hoʻopili ʻia me 570 mau daimana. Eia kekahi, hele mai ia me ka pendant lei Snowflake Graff i hana ʻia e Laurence Graff, kahi mea kūʻai waiwai Pelekane kaulana. ʻO ka pendant wale nō ke kumu kūʻai ma kahi o R1,323,690.

Ua like ke ʻano o ka lei me ka snowflake openwork a hoʻonani ʻia me nā daimana poepoe a me ke ʻano marquise. He kaulahao gula keokeo e kau ana me na daimana poepoe. ʻO ka nui o ke kaumaha o nā daimana i loko o ka pendant ma kahi o 6.65 carats.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i hana ai ʻo Caviar i nā hāmeʻa paʻa lima ʻakaʻaka. Ua hana mua lākou i nā huahana e like me ka iPhone 7 i uhi ʻia i ke gula a me ka Tyrannophone, kahi iPhone 13 Pro i hoʻopili ʻia me kahi niho Tyrannosaurus rex maoli.

Hoʻopili ʻia kēia mau mea hana i nā poʻe me ka nui o ka waiwai i ʻike ʻole ʻia. ʻOiai paʻakikī paha ka poʻe maʻamau i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻolilo ʻana i nā kālā he nui ma ke kelepona, no ka poʻe waiwai nui, ʻo ia kahi ala ʻē aʻe e hoʻohauʻoli ai i ko lākou nohona nani.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hoʻokumu ʻo Caviar iā ia iho he hōʻailona e mālama i ka poʻe waiwai nui, e hāʻawi ana iā lākou i nā mea hana maʻamau a nani.

