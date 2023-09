Hoʻonui ʻia nā manaʻo hopohopo hou ma luna o ka NSO Group Spyware e ʻimi ana i kēlā me kēia kanaka i hana ʻia e International Organization

Ua hāpai ka poʻe noiʻi ma Citizen Lab ma ke Kula ʻo Munk ma ke Kulanui o Toronto i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻolaha ʻana o ka spyware i hoʻohana ʻia e NSO Group, kahi ʻoihana ʻike pūnaewele ikaika o Israel. Ua ʻike lākou he kanaka i hoʻohana ʻia e kahi hui me nā keʻena o ka honua i manaʻo ʻia me ka polokalamu hacking a NSO Group. Ua wehe ʻia ka hoʻouka ʻana i ka wā e nānā ana nā mea noiʻi i ka hāmeʻa o kēlā kanaka.

Ua hoʻohana ka hoʻouka ʻana i kahi "zero-click exploit," i ʻae i ka spyware e hoʻopōʻino i ka polokalamu kelepona o ka mea hoʻohana ma o kahi hemahema palekana i ʻike mua ʻole ʻia i ka ʻōnaehana hana o ke kelepona, me ka ʻole o ka pono o ka mea hoʻohana e kaomi i kahi loulou ʻino. Ua hoʻokuʻu ʻo Apple i kahi patch iOS e hoʻoponopono i ka nāwaliwali o ka palekana.

Ua ʻōlelo ʻo NSO Group e kūʻai wale aku i kāna spyware i nā mea kūʻai aku o ke aupuni no ka hoʻohana ʻana i ka hakakā ʻana i ka hewa koʻikoʻi a me ka hoʻoweliweli. Eia naʻe, aia nā hihia i kākau ʻia no ka hoʻohana hewa ʻana o ka spyware e nā mea kūʻai aku o ke aupuni ma nā ʻāina like ʻole. Ke loaʻa ka maʻi kelepona, hāʻawi ka spyware i ka mea hoʻohana, pinepine i kahi lawelawe naʻauao aupuni a i ʻole kahi mākaʻi, ke komo piha i ka hāmeʻa, me nā kamaʻilio i hoʻopili ʻia a me nā memo ma nā noi kaulana e like me Signal a i ʻole WhatsApp. Hiki iā ia ke hoʻololi i ke kelepona i mea hoʻolohe, e hiki ai i ka mea hoʻohana ke hoʻololi i ka hiki ke hoʻopaʻa leo.

ʻO nā hoʻouka kaua hou e pili ana i ka poʻe nūpepa, nā diplomats, nā luna aupuni o nā ʻāina ʻē, a me nā mea hoʻoikaika i hoʻoikaika i ka hoʻokele Biden e ʻeleʻele i ka NSO Group ma 2021. Eia kekahi, ke kū nei ka hui i nā hoʻopiʻi mai Apple a me WhatsApp.

ʻO ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Citizen Lab i kuhikuhi i ka NSO Group's Pegasus spyware ʻo ia ka mea hewa ma hope o ka hoʻouka ʻana. Ua hōʻike ʻo Bill Marczak, kahi mea noiʻi koʻikoʻi ma Citizen Lab, i ka hilinaʻi kiʻekiʻe i kēia ʻano ma muli o nā hōʻike forensic. Ua ʻike pū ʻo ia ʻo ka loaʻa ʻana o ka spyware ma muli paha o kahi hewa i hana ʻia e ka mea hoʻohana i ka wā e hoʻokomo ai.

Hōʻike hou kēia hanana i ka pono o ka hoʻonui ʻana i ka nānā ʻana a me ka hoʻoponopono e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hacking ikaika e like me ka spyware a NSO Group. Pono e hoʻoikaika ʻia e pale i nā kānaka a me nā hui mai ka nānā ʻole ʻia a me ka hoʻohana ʻole ʻia o kēia mau ʻenehana.

