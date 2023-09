Evidence-Based Practice and the Evolution of Can't Wait to Learn Program

ʻAʻole hiki ke kali e aʻo, ua alakaʻi mau ʻia ka papahana hoʻonaʻauao kikohoʻe a War Child no nā keiki i hoʻopilikia ʻia e ka hakakā. Eia nō naʻe, no ka manaʻo ʻia ʻo ia ʻo "ma muli o nā hōʻike," pono e hoʻokō kahi hana i kekahi mau pae. Ma o kahi noiʻi nui ma Uganda, ʻo Can't Wait to Learn i kēia manawa ua hoʻokō i kēia mau pae hoʻohālike, e hōʻailona ana i kahi loli hoihoi no ka papahana.

ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hōʻike hōʻike ʻo ia ka manaʻo e hoʻokumu ʻia nā hana ʻoihana, e like me ke kahu hānai, ka hoʻonaʻauao, a i ʻole ke kākoʻo psychosocial no nā keiki, ma luna o nā hōʻike ʻepekema. Hoʻopili ia i ka hoʻohana ʻana i nā kaʻina noiʻi koʻikoʻi e hōʻoia i ka hopena o nā hana, ma mua o ka hilinaʻi ʻana i ka moʻomeheu, intuition, a i ʻole ka ʻike pilikino. Pono nā hui kōkua e hoʻopaʻa iā lākou iho i ke kuleana no ka hōʻoia ʻana ʻaʻole lākou e hōʻeha i ka maikaʻi.

Hoʻomaka ka ʻaoʻao e pili ana i nā hōʻike me nā hana ʻana i ka noiʻi ʻepekema, e like me nā loiloi kūpono a i ʻole nā ​​hoʻokolohua hoʻokele. Hoʻohana ʻia nā ʻike mai kēia mau haʻawina e hoʻololi a hoʻomaikaʻi i ke ʻano inā ʻaʻole maopopo a lawa ʻole paha. Inā maikaʻi nā mea i ʻike ʻia, hoʻomau ka hana i ka pae aʻe o ka loiloi.

ʻAʻole hiki ke kali e aʻo i ka hoʻāʻo ʻana i hoʻopaʻa ʻia ma Uganda i nā mahina he 18 i hala. Ua pili ka haʻawina i nā keiki 1507 mai nā kula 30 ma ka Apana ʻo Isingiro. Ua pani ka hapalua o nā kula i nā haʻawina Pelekane maʻamau a me ka makemakika me Can't Wait to Learn e hoʻohālikelike pololei i kona pono. ʻO nā hopena o ke aʻo ʻana, e paʻi koke ʻia i loko o kahi puke pai ʻepekema, hōʻike ʻo Can't Wait to Learn ʻaʻole ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka hoʻonaʻauao maʻamau akā ʻoi aku ka maikaʻi o ka hapa nui o nā papahana EdTech i hoʻohana ʻia ma nā ʻano like.

ʻO kēia hoʻokolokolo ma Uganda e hoʻokūpaʻa i ka hiki ʻole ke kali e aʻo ma ke ʻano he papahana i hoʻokumu ʻia i nā hōʻike. He ʻāpana ia o ka hōʻiliʻili o nā noiʻi noiʻi 10 i mālama ʻia e War Child ma nā ʻāina e like me Chad, Jordan, Lebanona, a me Sudan mai ka hoʻomaka ʻana o ka papahana. Ma Sudan, ua ʻike ʻia kahi haʻawina ua ʻoi aku ka maikaʻi o nā keiki ma kahi o ʻelua ʻoi aku ka nui o ka makemakika a kokoke i ʻekolu manawa ʻoi aʻe i ka heluhelu ʻana i ka papahana aʻo a ke aupuni no nā keiki ma waho o ke kula.

ʻO kēia milestone ma Uganda ka hoʻomaka ʻana o ka huakaʻi scaling ʻo Can't Wait to Learn. Ma ka laina me ka localization approach, ua hāʻawi ʻia ka hoʻokō ʻana o ka papahana i ke kaona kūloko. Ma ka kaʻana like ʻana i ka hana a me ka mea ʻole ma o ka noiʻi ʻana, ʻo Can't Wait to Learn ka manaʻo e hāpai i ka holomua kūpono i ka hāʻawi ʻana i ka hoʻonaʻauao manuahi, kaulike, a maikaʻi hoʻi no nā keiki āpau i hoʻopilikia ʻia e ka hakakā.

Ua hoʻokumu mua ʻia ʻo Can't Wait to Learn ma Sudan i ka makahiki 2012 a ua hoʻāʻo ʻia a hoʻokō ʻia ma nā ʻāina like ʻole. Ua hōʻea ʻo ia ma kahi o 100,000 mau keiki i kēia manawa, me nā manaʻo hoʻohiki no ka ulu ʻana i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

– ʻAʻole hiki ke kali i ke aʻo ʻana – War Child's polokalamu hoʻonaʻauao kikohoʻe no nā keiki i hoʻopilikia ʻia e ka hakakā

- ʻO Mark Jordans, Polofesa o ke keiki a me ka ʻōpio Global Mental Health a me ke Kaua Keiki Luna Hoʻokele o ka Research & Development

– ʻO Jasmine Turner, ke alakaʻi noiʻi no Can't Wait to Learn