Ua hāʻule ʻo Apple Stock ma muli o ka pāpā ʻana o nā luna Kina i nā iPhones ma ka hana

Ua loaʻa ka waiwai o Apple (AAPL) i kahi emi nui ma mua o 6% ma mua o kēia pule ma muli o ka pāpā ʻana i nā iPhones ma nā keʻena aupuni kūloko ma Kina. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o kahi kelepona kiʻekiʻe hou mai Huawei ua hoʻohui pū ʻia i ke kaomi ma luna o Apple, e hui pū ana me ka hoʻokuʻu ʻana o kāna iPhone 15 hou.

ʻOiai kēia e pili ana i nā poʻomanaʻo, ua manaʻo ʻo Morgan Stanley analyst Erik Woodring e liʻiliʻi ka hopena. Wahi a Woodring, ʻoi aku ka nui o ka hopena o ka mākeke i ke koʻikoʻi o nā poʻomanaʻo Kina a ua hoʻonui ʻia ka emi ʻana o ke kumukūʻai.

ʻOiai i loko o kahi hiʻohiʻona maikaʻi loa, wānana ʻo Morgan Stanley e nalowale ʻo Apple ma kahi o 4% o ka loaʻa kālā a me 3% o ka loaʻa kālā ma kēlā me kēia pāhele. Manaʻo ʻo Woodring i ka hiki ʻole o ka lilo ʻana o 70% o nā hoʻouna iPhone i Kina.

Eia kekahi, hōʻike ka loiloi a JPMorgan i ka hoʻonui mau ʻana o Apple i kāna māhele mākeke ma Kina i nā makahiki i hala iho nei, e hopu ana ma kahi o 20% o ka mākeke Kina ma ka hapaha mua o 2023. Eia naʻe, ʻōlelo ʻo JPMorgan mea kākau ʻo Samik Chatterjee i nā palena hou ma iPhone. ʻO ka kuleana o nā limahana aupuni, i hui pū ʻia me ka hoʻokuʻu kelepona hou a Huawei, hiki ke hoʻohālikelike iā Apple i ka mālama ʻana i kāna mau ʻāpana ma Kina.

ʻO ka hana waiwai o Apple ke kumuhana o ke kūkākūkā ʻana, me nā hopohopo o ka overvaluation e ala mai ana ma hope o ka hala ʻana o ka hui i nā manaʻolana no ke kūʻai aku ʻana o iPhone a hōʻike ʻia ka emi ʻana o ka loaʻa kālā i ka hoʻomaka ʻana o ʻAukake. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 e ʻike ʻia he koʻikoʻi no ke kumukūʻai o Apple, me nā manaʻo haʻahaʻa haʻahaʻa e pono ai ka ʻoihana e ʻoi aku.

ʻOiai ʻaʻole manaʻo ka poʻe loiloi i nā hoʻonui koʻikoʻi no ka iPhone 15, e pōmaikaʻi paha ʻo Apple mai nā mea hoʻohana e hoʻonui ana i kā lākou iPhones. Manaʻo ʻo JPMorgan e kūʻai aku ʻo Apple i 218 miliona iPhones mai Kepakemapa a i ka hopena o ka makahiki, haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o ka huina o ka makahiki i hala.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoiai nā pilikia hou i Kina a me ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone e hiki mai ana, manaʻo ka poʻe loiloi ua ʻoi aku ka nui o ka emi ʻana o ka waiwai o Apple, a hiki i ka hui ke ulu i ke kumukūʻai kūʻai awelika.

