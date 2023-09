Hoʻokuʻu ʻo Wahoo i ka mea hoʻomaʻamaʻa akamai hou a me ke kaʻa uila no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i loko

Ua hoʻolaha ʻo Wahoo i ʻelua mau huahana hou no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i loko: kahi mea hoʻomaʻamaʻa akamai kiʻekiʻe o ka laina a me kahi paʻa paʻa paʻa. ʻO ka Wahoo KICKR MOVE kahi mea hoʻomaʻamaʻa akamai e hele mai me kahi kumu hoʻoneʻe, e ʻae iā ia e paheʻe i hope a i waho i kou wā e holo ai, e hāʻawi ana i kahi ʻike ʻoi aku ka ikaika a me ka immersive. Kūkulu ʻia ka KICKR MOVE ma ke kumu hoʻokahi e like me ke kumu hoʻohālike mua, ʻo Wahoo KICKR V6/2022, akā me ka hiʻohiʻona hoʻohui o ka neʻe.

Mālama ka KICKR MOVE i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kona mua, me kahi koi pololei o ka mana o +/- 1%, kahi kiʻekiʻe o 20%, a me ke kākoʻo a hiki i 2,200 watts o ke kū'ē. Loaʻa iā ia ke kākoʻo ʻelua ANT +/Bluetooth Smart, WiFi i kūkulu ʻia, a me ka launa pū me nā ʻano nui axle. Hele mai ka mea aʻo me kahi cassette 11-wikiwiki a ua kūʻai ʻia ma $1,599.99. Eia hou, ua hoʻolaha ʻo Wahoo e pili ana ka KICKR MOVE me ka KICKR CLIMB, akā e koi ʻia kahi mea hoʻohui.

Ua hoʻolauna pū ʻo Wahoo i ka Wahoo KICKR Bike SHIFT, he kaʻa kaʻa akamai hou e hāʻawi ana i kahi koho kūpono no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i loko. Hoʻolako ʻia ka KICKR Bike SHIFT me nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe e like me ka calibration auto, ka hoʻololi ʻana i hoʻohālikelike ʻia, a me ka simulation piʻi i kūkulu ʻia. Loaʻa iā ia ka mana pololei o +/- 1% a hele mai me ʻelua kākoʻo ANT +/Bluetooth Smart. Ua kūʻai ʻia ka KICKR Bike SHIFT ma $2,999.99.

Ua hoʻāʻo ʻia nā huahana ʻelua e nā poʻe holo holo like ʻole a loaʻa iā lākou nā manaʻo maikaʻi no kā lākou hana a me ka versatility. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ʻo KICKR MOVE no kona hiki ke hāʻawi i kahi ʻike holo kaʻa maoli me kāna kumu hoʻoneʻe.

Me ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia mau huahana hou, manaʻo ʻo Wahoo e hoʻolako i nā kaʻa kaʻa i loko me nā koho hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe a immersive no ke kau hoʻomaʻamaʻa kūloko e hiki mai ana. Inā ʻoe e ʻimi nei i ka mea hoʻomaʻamaʻa akamai a i ʻole ke kaʻa uila, ua uhi ʻo Wahoo iā ʻoe.

Sources:

– Wahoo KICKR MOVE ʻaoʻao huahana

– Wahoo KICKR Bike SHIFT palapala huahana