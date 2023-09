Hoʻolauna ʻia nei ʻo Wahoo i kā Wahoo KICKR BIKE SHIFT

Ua hōʻike ʻo Wahoo i kahi mana kūpono o kā lākou KICKR BIKE kiʻekiʻe i kapa ʻia ʻo KICR BIKE SHIFT. Kūʻai ʻia ma $2,999, hāʻawi kēia kumu hoʻohālike hou i kahi hōʻemi kumu kūʻai nui i hoʻohālikelike ʻia me ka $4,499 o ka KICR BIKE piha. ʻOiai ka ʻoki ʻana i ke kumu kūʻai, mālama mau ka KICR BIKE SHIFT i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe a hoʻoponopono i nā pilikia maʻamau i loaʻa i nā hiʻohiʻona mua.

ʻO kekahi o nā ʻokoʻa ʻokoʻa ma waena o ka KICKR BIKE SHIFT a me ka KICKR BIKE kumu, ʻo ia ka wehe ʻana o ka CLIMB-like i luna a me lalo incline simulation. Hoʻohui hou, ʻo ka KICR BIKE SHIFT e hōʻike ana i kahi ʻōnaehana kaʻaahi hoʻomaʻamaʻa akamai maʻamau a me nā ʻāpana ʻoi aku ka lahilahi, e hoʻonui ai i ka hoʻohālikelike ʻana o ka mea holo a hoʻoponopono i nā hoʻopiʻi mua e pili ana i ka ʻūhā.

Ma ke ʻano o ka hoʻolālā ʻana, hōʻike ka KICR BIKE SHIFT i nā lima ʻano hou a me kahi hoʻopaʻa seatpost hiki ke hoʻopaʻa ʻia me ka wīwī hex, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kūpono kūpono. Ua ho'ololi 'ia ka uea wiliwili i loa'a ma nā hi'ohi'ona mua e kahi 'ōnaehana i ho'oponopono hou 'ia me ke 'ano pahu pahu pahu hui Di2/AXS, e hā'awi ana i ka ho'okele uwea 'oi aku ka maika'i a me ka launa 'ole.

Ke loiloi nei i nā ʻāpana uila o ka KICKR BIKE SHIFT, pono e ʻike i ka nele o KICKR CLIMB gradient simulation, e hopena i kahi ʻike mālie a maʻalahi hoʻi. ʻOkoʻa ka ʻōnaehana kaʻa kaʻa / lele lele i ka KICKR BIKE SHIFT mai ka mīkini hoʻokele electromagnetic drivetrain i loaʻa i nā hiʻohiʻona mua. Hoʻohana like ka ʻōnaehana hou me nā kumu aʻo KICKR o Wahoo a hāʻawi i ka holo mālie.

ʻOiai nele paha ka KICR BIKE SHIFT i kekahi o nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe o ka KICKR BIKE kumu, manaʻo ia e hāʻawi i kahi koho kūpono no nā kaʻa kaʻa e hoʻokaʻawale i kahi ʻike hoʻomaʻamaʻa i loko o ka hale. Me kona hoʻokō pono ʻana o ka mea holo kaʻa a me ka hoʻolālā streamlined, hāʻawi ʻo KICKR BIKE SHIFT i kahi koho koʻikoʻi i ka mākeke paikikala akamai waena.

