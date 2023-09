ʻO Vivo T2 Pro e hoʻomaka ma India koke me Dimensity 7200 SoC

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Vivo e hoʻolauna i kāna kelepona hou, ʻo Vivo T2 Pro, ma India i ka wā e hiki mai ana. Manaʻo ʻia ka hāmeʻa e hōʻike i ka Dimensity 7200 system-on-a-chip (SoC), e hoʻonui hou i kāna mau hana.

Hoʻokumu ʻia ka Dimensity 7200 SoC e MediaTek, he alakaʻi honua i ka hoʻolālā semiconductor a me ka hana ʻana. ʻIke ʻia kēia puʻupuʻu no kāna kaʻina hana kiʻekiʻe a maikaʻi hoʻi, e lilo ia i mea kūpono no nā smartphones e koi ana i ka multitasking seamless a me nā ʻike pāʻani.

Manaʻo ʻia ʻo Vivo T2 Pro e lawe mai i kahi pūʻulu o nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī hou aʻe e pili ana i ka hāmeʻa, manaʻo ʻia e hāʻawi i nā mana kāmela i hoʻonui ʻia, kahi hōʻike ikaika, a me ka hoʻoikaika nui i ke ola pākaukau.

Ke hana nei ʻo Vivo i nā nalu ma ka mākeke kelepona ʻo India me kāna mau mea hana hou e mālama ai i nā mea hoʻohana ākea. Me ka hoʻomaka ʻana o ka Vivo T2 Pro e hiki mai ana, manaʻo ka hui e hoʻoikaika hou i kona wāwae i ka mākeke hoʻokūkū kiʻekiʻe.

Ke hoʻomau nei ka ʻenehana kelepona i ka holomua wikiwiki, ke koi nui nei nā mea kūʻai aku i ka mana, wikiwiki, a me ka pono mai kā lākou mau polokalamu. Hoʻohiki ka Dimensity 7200 SoC i ka Vivo T2 Pro e hāʻawi i kēlā, e hōʻoia i ka ʻike mea hoʻohana maʻalahi a maʻalahi.

I ka hopena, ua hoʻonohonoho ʻia ka Vivo T2 Pro me Dimensity 7200 SoC e hele koke i ka mākeke India. Me kāna mau mana hana ikaika a me nā ʻano hiʻohiʻona hou, manaʻo ʻia kēia kelepona e hopu i nā mea hoihoi ʻenehana a me nā mea hoʻohana kelepona.

Nā wehewehena:

- System-on-a-chip (SoC): He kaapuni i hoʻohui ʻia i loaʻa i nā ʻāpana he nui, e like me ke kaʻina hana, hoʻomanaʻo, a me nā ʻano modula ʻē aʻe.

– Semiconductor: He mea i loaʻa ka uila ma waena o ka mea hoʻokele a me ka insulator, i hoʻohana ʻia no nā mea uila.

Sources:

– MySmartPrice