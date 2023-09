Ua hoʻonohonoho ʻo Vivo e hoʻokuʻu iā Vivo T2 Pro ma India: ʻO nā hāmeʻa waena waena hou me nā lako i hoʻonui ʻia

Ua hōʻike ʻia ʻo Vivo, kahi mea hana kelepona koʻikoʻi, e hoʻonui ana i kāna kōpili waena waena ma India me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi mea hou i ka moʻo T2. ʻO ka lima lima e hiki mai ana, i kapa ʻia ʻo Vivo T2 Pro, e hōʻike ʻia i ka lako lako a manaʻo ʻia e kūʻai ʻia ma luna o Rs. 20,000 ma ka makeke o Inia.

Wahi a nā kumu i haʻi ʻia e 91Mobiles, ua kiʻi ʻo Vivo T2 Pro i ka 600,000 ma ka paepae benchmarking kaulana ʻo AnTuTu. Hōʻike kēia e hoʻolako ʻia ka hāmeʻa me kahi Dimensity 7200 SoC hou, e hāʻawi ana i ka hana i hoʻonui ʻia i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiʻohiʻona mua o ka moʻo.

Manaʻo ʻia e kūʻai like ʻia ka Vivo T2 Pro me ka iQOO Z7 Pro i hoʻokuʻu hou ʻia, e hōʻike pū ana i ka chip Dimensity 7200 a hoʻomaka ma Rs. 23,999 ma Inia. Manaʻo ʻia e loaʻa ka hiʻohiʻona Pro i ʻelua mau ʻano: hoʻokahi me 8GB o RAM a me 128GB o ka waiho ʻana ma luna, a ʻo kekahi me 8GB o RAM a me 256GB o ka waiho ʻana. Loaʻa paha ka hāmeʻa no ke kūʻai ʻana ma ka platform e-commerce kaulana ʻo Flipkart, a me ka pūnaewele kūʻai nui o Vivo.

ʻOiai ke hoʻolaha ʻia nei ka lā hoʻomaka no ka Vivo T2 Pro, e manaʻo ʻia e hōʻike ʻia nā ʻike hou aʻe i nā lā e hiki mai ana. He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻo ka Vivo T2 5G, hoʻohana ʻia e kahi kaʻina hana Snapdragon 695, ke kumu kūʻai ʻia ma Rs. 18,999 no ka waihona kumu me 6GB o RAM a me 128GB o ka waiho ʻana. ʻO ka ʻano T2x, e hōʻike ana i kahi Dimensity 6020 SoC, hoʻomaka ma Rs. 12,999 no ka mana me 4GB o RAM a me 128GB o ka waiho ʻana.

Manaʻo ʻia ʻo Vivo T2 Pro e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi koho waena waena me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pono lako. Me kāna kumu kūʻai hoʻokūkū a me ka loaʻa ʻana ma o ke alakaʻi ʻana i nā ala pūnaewele a me waho, manaʻo ʻo Vivo e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea hoʻohana kelepona India.

Nā Puna: 91Mobiles